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Time brasileiro é indicado e entra na disputa da Bola de Ouro contra gigantes europeus após temporada de títulos

Rubro-negro é o único clube fora da Europa entre os indicados ao prêmio de melhor equipe masculina e busca feito inédito para o país

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09:13

Ballon D'or será entregue em outubro
Ballon D'or será entregue em outubro Crédito: Divulgação

O Flamengo apareceu entre os cinco indicados ao prêmio de melhor equipe masculina da Bola de Ouro de 2026. Único representante de fora da Europa na lista, o clube brasileiro disputará a condecoração com Arsenal, Bayern de Munique, Bodø/Glimt e Paris Saint-Germain.

A nomeação leva em conta a campanha rubro-negra entre 1º de agosto de 2025 e 31 de julho deste ano, intervalo adotado pela premiação e baseado no calendário do futebol europeu. Dentro desse período, o Flamengo acumulou três títulos.

Projeto do novo estádio do Flamengo

Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação
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Projeto do novo estádio do Flamengo por Divulgação

Em 2025, a equipe conquistou o Campeonato Brasileiro pela oitava vez e se tornou tetracampeã da Libertadores, feito inédito entre os clubes brasileiros. Já em 2026, venceu o Campeonato Carioca.

Criada em 2021, a categoria ainda não teve um vencedor brasileiro. Caso supere os concorrentes europeus, o Flamengo será o primeiro clube do país a receber o prêmio de melhor equipe masculina.

A Bola de Ouro é organizada pela revista France Football em parceria com a Uefa. A entrega dos troféus está prevista para 26 de outubro, em Londres. A mudança da cerimônia, tradicionalmente realizada na França, marca os 70 anos da premiação e homenageia Stanley Matthews, inglês que ganhou a primeira edição, em 1956.

Tags:

Flamengo

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