FUTEBOL

Time brasileiro é indicado e entra na disputa da Bola de Ouro contra gigantes europeus após temporada de títulos

Rubro-negro é o único clube fora da Europa entre os indicados ao prêmio de melhor equipe masculina e busca feito inédito para o país

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09:13

Ballon D'or será entregue em outubro Crédito: Divulgação

O Flamengo apareceu entre os cinco indicados ao prêmio de melhor equipe masculina da Bola de Ouro de 2026. Único representante de fora da Europa na lista, o clube brasileiro disputará a condecoração com Arsenal, Bayern de Munique, Bodø/Glimt e Paris Saint-Germain.

A nomeação leva em conta a campanha rubro-negra entre 1º de agosto de 2025 e 31 de julho deste ano, intervalo adotado pela premiação e baseado no calendário do futebol europeu. Dentro desse período, o Flamengo acumulou três títulos.

Projeto do novo estádio do Flamengo 1 de 14

Em 2025, a equipe conquistou o Campeonato Brasileiro pela oitava vez e se tornou tetracampeã da Libertadores, feito inédito entre os clubes brasileiros. Já em 2026, venceu o Campeonato Carioca.

Criada em 2021, a categoria ainda não teve um vencedor brasileiro. Caso supere os concorrentes europeus, o Flamengo será o primeiro clube do país a receber o prêmio de melhor equipe masculina.

A Bola de Ouro é organizada pela revista France Football em parceria com a Uefa. A entrega dos troféus está prevista para 26 de outubro, em Londres. A mudança da cerimônia, tradicionalmente realizada na França, marca os 70 anos da premiação e homenageia Stanley Matthews, inglês que ganhou a primeira edição, em 1956.