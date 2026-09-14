SUB-20

Time da Série A afasta atacante após denúncia de agressão à ex-esposa

Felipe Teresa, de 20 anos, foi retirado de jogos e treinos enquanto o caso é apurado

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12:16

Felipe Teresa Crédito: Reprodução

O Palmeiras afastou Felipe Teresa, atacante da equipe sub-20, após tomar conhecimento de uma denúncia de agressão feita pela ex-esposa do jogador, Marcelle Barbosa. O atleta de 20 anos não participará de jogos nem de treinamentos das categorias de base enquanto o caso estiver sob apuração.

Marcelle tornou público o relato neste domingo, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ela, as agressões teriam ocorrido em 15 de agosto, durante uma viagem de van entre São Paulo e o Rio de Janeiro. O boletim de ocorrência foi registrado cerca de duas semanas depois.

Em nota, o Palmeiras informou que a decisão de retirar o atacante das atividades foi tomada pela presidente do clube, Leila Pereira.

“Tão logo tomou ciência da denúncia apresentada contra o atleta Felipe Teresa, da equipe sub-20, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, determinou o imediato afastamento do jogador das atividades da base”, declarou a equipe.

“O clube não tolera qualquer forma de violência contra a mulher e aguarda a apuração dos fatos para que possa tomar as demais providências cabíveis”, acrescentou.

Ex-esposa relata chute e soco durante viagem

Marcelle contou que conheceu Felipe aos 17 anos e que os dois mantiveram um relacionamento por três anos, do qual nasceu um filho. De acordo com a mulher, ela viajava com o jogador, a criança, o assessor do atleta, a esposa dele e o motorista da van.

O grupo seguiria inicialmente para o aniversário da cunhada do assessor. Durante o trajeto, porém, Felipe teria decidido ir com amigos a um baile no Complexo do Alemão. Marcelle afirmou que não havia sido previamente informada da mudança e que os dois começaram a discutir por mensagens.

Em uma das paradas, ela diz ter jogado fora uma roupa que o atleta havia comprado para ir ao evento. Após ser avisado pelo motorista, Felipe teria reagido de forma agressiva e tomado o celular da ex-companheira.

“Ele pegou o celular e veio para cima de mim, eu peguei um guarda-chuva e consegui me defender. Nessa hora um funcionário do posto viu, se intrometeu e ele entrou na van. Eu guardei o guarda-chuva, entrei na van e ele me desferiu um chute na hora que entrei”, relatou.

Segundo Marcelle, uma nova discussão aconteceu posteriormente, durante outra parada, na Serra das Araras. Ela reconheceu que deu um tapa no rosto do jogador, mas afirmou que recebeu como resposta um soco que atingiu seu nariz. O episódio, ainda de acordo com o relato, aconteceu diante do filho do casal.

“Voltei para a van, discutimos de novo, eu dei um tapa no rosto dele, me exaltei novamente, mas ele se exaltou muito mais porque a reação dele foi me devolver um soco, que quase quebrou meu nariz. Sei que não fui certa nas atitudes que tive, mas nenhuma mulher merece passar por isso. Ele desferiu esse soco no meu nariz na frente do meu filho, já tinha me ameaçado antes por celular”, afirmou.

Marcelle disse que ficou com a boca inchada, roxa e machucada internamente. Depois de receber ajuda da esposa do assessor, teria seguido viagem no banco da frente da van.

A mulher afirmou também que pediu para ser levada a uma Unidade de Pronto Atendimento, mas acabou deixada em casa, no Rio de Janeiro. Ela contou que chegou a procurar uma delegacia naquele dia, porém não teve coragem de formalizar a denúncia naquele momento.

“Nesse dia eu cheguei a ir na delegacia, mas não tive coragem de denunciar, porque tinha medo das consequências, do que ia acontecer comigo, com meu filho. Só tive coragem 15 dias depois”, declarou.

Marcelle também alegou que, após o episódio, recebeu da assessoria do atleta um contrato pelo qual abriria mão do reconhecimento da união estável. Segundo ela, houve coação e humilhação depois que se recusou a assinar o documento.

Ao tornar o caso público, a ex-esposa de Felipe afirmou que pretende buscar a responsabilização pelos meios legais e que haveria provas, registros e testemunhas de parte dos acontecimentos.

“Não estou aqui para criar uma guerra, destruir ninguém ou transformar minha dor em espetáculo. Estou aqui para relatar o que aconteceu comigo e buscar justiça pelos meios legais”, escreveu.

Felipe Teresa diz que caso será discutido na Justiça

Procurado após a divulgação da denúncia, Felipe Teresa manifestou-se por meio de nota. O atacante informou que está adotando, por intermédio de seus advogados, as providências jurídicas que considera necessárias para esclarecer os fatos e preservar seus direitos.

“No que diz respeito à suposta agressão mencionada nas publicações, os fatos serão devidamente discutidos, esclarecidos e provados em juízo, no âmbito próprio e com observância do contraditório e da ampla defesa”, declarou a defesa.

O jogador também negou ter abandonado o filho e informou que não apresentará publicamente detalhes sobre as circunstâncias familiares, com o argumento de que pretende preservar a privacidade da criança.