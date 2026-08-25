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Time da Série B fica proibido de fazer novas contratações por dívida de R$ 4 milhões com técnico português

Presidente do Cuiabá atribui problemas a calotes de times como Corinthians, Santos, Grêmio e Atlético-MG

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 09:05

Técnico Petit durante Bahia x Cuiabá
Técnico Petit durante Bahia x Cuiabá Crédito: Ascom Dourado

O Cuiabá sofreu um transfer ban da Fifa por uma dívida de aproximadamente R$ 4 milhões com o técnico português Petit, que comandou o clube em 2024.  

O clube tem 60 dias para regularizar o débito. Enquanto a pendência não for quitada, o Cuiabá não poderá registrar novos jogadores.

O presidente do clube afirmou que a situação está relacionada a valores que o clube ainda tem a receber de Corinthians, Santos, Grêmio e Atlético-MG. Segundo ele, o Cuiabá aguarda cerca de R$ 42 milhões.

"O Cuiabá não teria chegado a essa situação se não fosse os calotes que sofremos do Corinthians, do Santos, do Grêmio e do Atlético-MG. Como que um clube que tem R$ 42 milhões a receber passa por essa situação? Vou dar um jeito de pagar", disse ao portaL GE.com.

Petit ficou no Cuiabá entre maio e dezembro de 2024. O treinador pediu demissão três dias após a goleada por 5 a 0 para o Palmeiras. Na época, o clube informou que a saída ocorreu por "motivos pessoais".

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