MERCADO DA BOLA

Time da Série C vende lateral para clube da Europa por mais de R$ 1 milhão após eliminação

Emerson Barbosa deixa o Brinco de Ouro depois de três temporadas

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11:19

Emerson Barbosa Crédito: Raphael Silvestre

O Guarani confirmou a venda em definitivo do lateral-esquerdo Emerson Barbosa ao CSKA 1948, da Bulgária. A negociação gira em torno de 200 mil euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 1,2 milhão.

O Bugre detinha 40% dos direitos econômicos do atleta e deve receber cerca de R$ 475 mil com a operação. O clube também informou que preservou um percentual dos direitos do jogador, o que pode render nova receita em uma eventual transferência no futuro.

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Aos 28 anos, Emerson deixa o Guarani após três temporadas. Ele disputou 69 jogos, marcou três gols e deu cinco assistências pelo time campineiro.

A saída ocorre depois da eliminação do Guarani na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube terminou a competição em 10º lugar, com 28 pontos, fora do G-8 que avançou à segunda etapa da disputa pelo acesso. Assim, o Bugre seguirá na terceira divisão nacional em 2027.