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Time da Série C vende lateral para clube da Europa por mais de R$ 1 milhão após eliminação

Emerson Barbosa deixa o Brinco de Ouro depois de três temporadas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11:19

Emerson Barbosa
Emerson Barbosa Crédito: Raphael Silvestre

O Guarani confirmou a venda em definitivo do lateral-esquerdo Emerson Barbosa ao CSKA 1948, da Bulgária. A negociação gira em torno de 200 mil euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 1,2 milhão.

O Bugre detinha 40% dos direitos econômicos do atleta e deve receber cerca de R$ 475 mil com a operação. O clube também informou que preservou um percentual dos direitos do jogador, o que pode render nova receita em uma eventual transferência no futuro.

Confira as tranferências mais caras do futebol europeu para temporada 2026/27

Enzo Fernandéz foi contratado pelo Manchester CIty junto ao Chelsea por 145 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea
Elliot Anderson foi contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por 135 milhões de euros  por Divulgação/Manchester City
Diomandé foi contratado pelo Real Madrid junto ao RB Leipzig por 125 milhões de euros por Divulgação/Real Madrid
Barcola foi contratado pelo Liverpool junto ao PSG por 120 milhões de euros por Divulgação
Sandro Tonali foi contratado pelo Tottenham junto ao Newcastle por 108 milhões de euros  por Divulgação/Tottenham
Matheus Fernandes foi contratado pelo Tottenham junto ao West Ham por 99 milhões de euros por Divulgação?Tottenham
Ayyoub Bouaddi foi contratado pelo Manchester City junto ao Lille por 95 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
Savinho foi contratado pelo Tottenham junto ao Manchester City por 87,7 milhões de euros por Divulgação/Tottenham
Bruno Guimarães foi contratado pelo Arsenal junto ao Newcastle por 87,5 milhões de euros por Divulgação/Arsenal
Carlos Baleba foi contratado pelo Manchester United junto ao Brighton por 75,9 milhões de euros por Divulgação/Manchester United
Gonçalo Ramos foi contratado pelo Milan junto ao PSG por 74 milhões de euros por Reprodução/Redes sociais
Iliman Ndiaye foi contratado pelo Manchester City junto ao Everton por 70 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
Anthony Gordon foi contratado pelo Barcelona junto ao Newcastle por 70 milhões de euros  por Divulgação/Barcelona
Jérémy Jacquet foi contratado pelo Liverpool junto ao Stade Rennais por 63,3 milhões de euros por Divulgação/Liverpool
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Enzo Fernandéz foi contratado pelo Manchester CIty junto ao Chelsea por 145 milhões de euros por Divulgação/Manchester City

Aos 28 anos, Emerson deixa o Guarani após três temporadas. Ele disputou 69 jogos, marcou três gols e deu cinco assistências pelo time campineiro.

A saída ocorre depois da eliminação do Guarani na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube terminou a competição em 10º lugar, com 28 pontos, fora do G-8 que avançou à segunda etapa da disputa pelo acesso. Assim, o Bugre seguirá na terceira divisão nacional em 2027.

Revelado pelo Santos, Emerson Barbosa também passou por Tombense, Ferroviário, Pouso Alegre, Vitória-ES, Tupi e Crac antes de defender o Guarani.

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