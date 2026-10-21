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Time da Série D cobra dívida do Vitória e pede que artilheiro Renê seja impedido de jogar

Presidente do Leão, Fábio Mota cita venda de meia e tenta chegar a acordo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:32

Renê em ação pelo Vitória
Renê em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

A Portuguesa acionou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Ansref) para cobrar uma dívida do Vitória pela compra de Renê e pediu que o atacante seja impedido de jogar até a quitação. O clube paulista afirma ter R$ 2,279 milhões a receber. Fábio Mota admite a pendência, mas contesta as contas e nega que haja impedimento para escalar o artilheiro rubro-negro.

Após o empate com o Corinthians, o presidente do Vitória afirmou que a Portuguesa também deve ao clube baiano pela contratação de Daniel Júnior. Segundo o dirigente, a proposta é compensar os valores das duas transferências.

Veja como está sendo a passagem de Renê pelo Vitória

Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Baralhas em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê anunciado como novo reforço por Victor Ferreira/ECV
Renê foi oficialmente apresentado pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
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Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV

“A gente propôs um acordo para a Portuguesa. Abate o que está devendo e dá a diferença. A gente vai resolver. É um detalhe pequeno”, declarou Mota, que atribuiu o atraso à perda de dinheiro de uma casa de apostas e a pagamentos não recebidos de outras negociações.

A Portuguesa, porém, informou que não tem parcelas vencidas por Daniel Júnior, segundo o Ge.com. Segundo a Lusa, uma pendência de R$ 625 mil já foi descontada de uma prestação de R$ 904 mil da compra de Renê, prevista para 1º de novembro. As parcelas restantes pelo meia, de R$ 125 mil cada, vencem entre novembro de 2026 e abril de 2027.

O clube paulista afirma que notificou extrajudicialmente o Vitória em 2 de outubro e apresentou a reclamação à ANRESF no dia 14, após novas promessas de pagamento não cumpridas. Também sustenta que o atraso começou em 1º de setembro, antes da proibição relacionada às apostas citada por Mota, e diz não ter recebido uma nova proposta formal de acordo.

Ao pedir o afastamento de Renê, a Portuguesa defendeu a medida como incentivo ao cumprimento dos contratos. Mota afirmou que o Vitória ainda não havia sido notificado sobre a ação e rejeitou a possibilidade de veto ao atacante.

“Não tem respaldo legal para o jogador não jogar. Deveria ter, mas não tem”, disse.

Renê chegou por empréstimo de R$ 700 mil e depois teve 50% dos direitos econômicos comprados por aproximadamente R$ 5,8 milhões, com contrato de três temporadas. Em 37 partidas, marcou 17 gols pelo Vitória, dez deles no Brasileirão.

O atacante está fora do confronto com o Athletico-PR neste sábado por suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. A partida será às 16h30, no Barradão, pela 32ª rodada do Brasileiro.

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