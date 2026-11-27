MUDANÇA

Time de cidade com 38 mil habitantes estreia na Série A e anuncia mudança de nome

Após ser campeão e garantir acesso, clube fez acordo com equipe de e-sports

Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 10:07

Clube de Novo Horizonte, cidade com cerca de 38 mil habitantes, disputará a Série A pela primeira vez Crédito: Divulgação

O futebol brasileiro terá uma novidade na próxima temporada. Um clube que disputará pela primeira vez a Série A do Campeonato Brasileiro passará a incorporar a marca de uma das principais organizações de esportes eletrônicos do país. O acordo foi oficializado nesta quinta-feira (26), e a mudança de nome entrará em vigor em janeiro de 2027.

O Grêmio Novorizontino passará a se chamar FURIA Novorizontino, após firmar uma parceria com a organização de e-sports FURIA. A nova identidade deverá ser utilizada a partir do Campeonato Paulista de 2027, antes da estreia da equipe na elite do futebol nacional.

A iniciativa marca a entrada da FURIA no futebol profissional brasileiro. Conhecida internacionalmente por suas equipes de jogos eletrônicos, especialmente no Counter-Strike e no League of Legends, a organização também possui participação na Kings League, competição de futebol de sete.

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Como funcionará a parceria?

Pelo acordo, a estrutura que já administra o futebol do Novorizontino continuará responsável pelas decisões esportivas. Isso inclui contratações, formação de jogadores, comissões técnicas e operações de campo.

A FURIA ficará encarregada das áreas de marca, marketing, patrocínios, comunicação, produção de conteúdo e desenvolvimento comercial. A proposta é ampliar a visibilidade nacional e internacional da equipe, aproximando o público tradicional do futebol da comunidade que acompanha os esportes eletrônicos.

As organizações afirmaram que a parceria pretende preservar a identidade local e a relação histórica do clube com a torcida de Novo Horizonte, no interior de São Paulo.

Acordo prevê possibilidade de compra

Além da parceria comercial, o negócio também prevê uma opção de compra do clube pela FURIA. A informação foi divulgada pelo Brazil Journal, que conversou com André Akkari, CEO da holding proprietária da organização.

"É uma opção de compra, mas a gente está louco para ser sócio mesmo", afirmou Akkari ao veículo.

A intenção inicial é aproveitar a experiência da FURIA em marketing, produção de conteúdo e relacionamento com patrocinadores para ampliar as receitas comerciais do clube. A possibilidade de aquisição, portanto, representa uma etapa futura, e não uma transferência imediata do controle da equipe.

Temporada histórica antecede mudança

A novidade chega depois de um dos anos mais importantes da história do Novorizontino. A equipe conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 e garantiu o acesso à primeira divisão nacional.

O clube também foi vice-campeão do Campeonato Paulista nesta temporada. Fundado em 2010 e sediado em Novo Horizonte, município do interior paulista, o time é uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) controlada pela família Biasi.