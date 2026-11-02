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Time de cidade com 38 mil habitantes vence e fica perto de chegar à Série A do Brasileirão pela primeira vez

Vitória sobre o Operário-PR deixou o Tigre do Vale na liderança isolada da Série B, com 67 pontos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 08:25

Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso
Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso Crédito: Reprodução/Grêmio Novorizontino

Com pouco mais de 38 mil habitantes, a cidade de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, está perto de ver seu time chegar à Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. O Novorizontino venceu o Operário-PR por 2 a 1 neste domingo (1º), pela 36ª rodada da Série B, e reassumiu a liderança isolada da competição, com 67 pontos.

O resultado deixou o Tigre do Vale em situação confortável na disputa pelo acesso direto. A equipe abriu quatro pontos de vantagem sobre o Vila Nova, terceiro colocado, que soma 63. Pelo novo formato da Série B, os dois primeiros garantem vaga na elite, enquanto os times que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputam um playoff para definir os outros dois classificados.

Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso

Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso por Reprodução/Grêmio Novorizontino
Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso por Reprodução/Grêmio Novorizontino
Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso por Reprodução/Grêmio Novorizontino
Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso por Reprodução/Grêmio Novorizontino
Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso por Reprodução/Grêmio Novorizontino
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Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso por Reprodução/Grêmio Novorizontino

A distância para os concorrentes, no entanto, ainda pode diminuir. O Fortaleza, que tem 61 pontos e ainda entra em campo nesta rodada, pode reduzir a diferença caso vença seu compromisso. A equipe cearense será justamente a próxima adversária do Novorizontino, em confronto direto marcado para sábado (6), em Novo Horizonte.

Uma vitória diante do Fortaleza pode garantir ao clube paulista a primeira participação na Série A de sua história. Fundado em 1º de março de 2010, o Novorizontino pode alcançar a elite apenas 16 anos depois de sua criação. A cidade que dá nome ao time tem 38.324 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e é formada pela sede municipal e pelo distrito de Vale Formoso.

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Tags:

Serie A Time de 16 Anos Novorizontino Acesso

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