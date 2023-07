Time de Messi nos Estados Unidos tenta a contratação de Iniesta

Lionel Messi chegou com enorme prestígio ao Inter Miami e não para de sugerir ex-companheiros de Barcelona para jogar ao seu lado nos Estados Unidos. Ainda no aguardo de Luís Suárez, do Grêmio, o clube agora tem negociações avançadas com o experiente Iniesta, de 39 anos.



De acordo com diversos sites e emissoras de TV da Europa e até a ESPN americana, Iniesta já teria até acertado salários e tempo de contrato para jogar no Inter Miami e a anúncio oficial pé questão de horas.