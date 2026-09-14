FUTEBOL

Time do filho de Ancelotti vai bem na França, deixa Mônaco de Filipe Luís para trás e assume liderança do campeonato

Davide Ancelotti chega aos 10 pontos em quatro rodadas com o Lille e supera o Monaco no saldo de gols

Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:35

Davide Ancelotti comanda Lille na França Crédito: Reprodução/Lille

Davide Ancelotti vive um início promissor em sua primeira experiência como treinador principal na Europa. À frente do Lille, o italiano chegou à liderança do Campeonato Francês após quatro rodadas, com 10 pontos conquistados em 12 possíveis. O desempenho também chamou a atenção da imprensa francesa, que destacou a tranquilidade demonstrada pela equipe durante as partidas.

A liderança foi conquistada no último domingo, com a vitória por 2 a 0 sobre o Troyes. Com o triunfo, o Lille também ultrapassou o Monaco, comandado pelo brasileiro Filipe Luís. As duas equipes somam 10 pontos e seguem invictas no campeonato, mas o time de Davide leva vantagem no saldo de gols: cinco positivos, contra quatro do rival.

Filipe Luís 1 de 7

A disputa mantém os dois treinadores entre os destaques deste início de temporada. Antes de chegar à França, Davide teve sua primeira experiência como técnico principal no Botafogo.

Posteriormente, voltou a trabalhar ao lado do pai, Carlo Ancelotti, na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. Após a eliminação do Brasil nas oitavas de final, o italiano seguiu para a França, onde iniciou sua trajetória no Lille.