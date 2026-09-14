Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Time do filho de Ancelotti vai bem na França, deixa Mônaco de Filipe Luís para trás e assume liderança do campeonato

Davide Ancelotti chega aos 10 pontos em quatro rodadas com o Lille e supera o Monaco no saldo de gols

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:35

Davide Ancelotti comanda Lille na França
Davide Ancelotti comanda Lille na França Crédito: Reprodução/Lille

Davide Ancelotti vive um início promissor em sua primeira experiência como treinador principal na Europa. À frente do Lille, o italiano chegou à liderança do Campeonato Francês após quatro rodadas, com 10 pontos conquistados em 12 possíveis. O desempenho também chamou a atenção da imprensa francesa, que destacou a tranquilidade demonstrada pela equipe durante as partidas.

A liderança foi conquistada no último domingo, com a vitória por 2 a 0 sobre o Troyes. Com o triunfo, o Lille também ultrapassou o Monaco, comandado pelo brasileiro Filipe Luís. As duas equipes somam 10 pontos e seguem invictas no campeonato, mas o time de Davide leva vantagem no saldo de gols: cinco positivos, contra quatro do rival.

Filipe Luís

Filipe Luís por Gilvan Souza/CRF
Filipe Luís durante coletiva após partida do Flamengo contra o São Paulo por Reprodução
Filipe Luís em comando do treino do Flamengo por Flamengo/Divulgação
José Boto bancou Filipe Luís no comando técnico do Flamengo por Gilvan de Souza / CRF
Filipe Luís, técnico do Flamengo por Gilvan de Souza / Flamengo
Filipe Luís se despediu do Flamengo na temporada passada por Gilvan de Souza/ CRF
Apesar de se dizer "extremamente honrado", o ex-jogador Filipe Luís recusou o convite feito pela CBF para fazer parte da comissão da seleção brasileira por Reprodução/Instagram
1 de 7
Filipe Luís por Gilvan Souza/CRF

 A disputa mantém os dois treinadores entre os destaques deste início de temporada. Antes de chegar à França, Davide teve sua primeira experiência como técnico principal no Botafogo.

Posteriormente, voltou a trabalhar ao lado do pai, Carlo Ancelotti, na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. Após a eliminação do Brasil nas oitavas de final, o italiano seguiu para a França, onde iniciou sua trajetória no Lille.

Classificação fornecida por Sofascore

Leia mais

Imagem - Aos 35 anos, campeã mundial volta a competir após ter filho, conquista ouro na natação e mira Los Angeles

Aos 35 anos, campeã mundial volta a competir após ter filho, conquista ouro na natação e mira Los Angeles

Imagem - Campeã olímpica detona atriz de Hollywood por aparecer nua em propaganda e 'sexualizar esporte': 'Melhore'

Campeã olímpica detona atriz de Hollywood por aparecer nua em propaganda e 'sexualizar esporte': 'Melhore'

Imagem - Após 32 anos, árbitro recordista se despede do futebol brasileiro apitando clássico e se emociona

Após 32 anos, árbitro recordista se despede do futebol brasileiro apitando clássico e se emociona

Tags:

Filipe Luís Ancelotti

Mais recentes

Imagem - Ancelotti confirma que Neymar não voltará à Seleção e elogia craque: 'Jogador irrepetível'

Ancelotti confirma que Neymar não voltará à Seleção e elogia craque: 'Jogador irrepetível'
Imagem - Aos 35 anos, campeã mundial volta a competir após ter filho, conquista ouro na natação e mira Los Angeles

Aos 35 anos, campeã mundial volta a competir após ter filho, conquista ouro na natação e mira Los Angeles
Imagem - Campeã olímpica detona atriz de Hollywood por aparecer nua em propaganda e 'sexualizar esporte': 'Melhore'

Campeã olímpica detona atriz de Hollywood por aparecer nua em propaganda e 'sexualizar esporte': 'Melhore'