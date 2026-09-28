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Time que vai estrear na Série D e na Copa do Brasil anuncia ex-jogador do Real Madrid e Seleção Espanhola como treinador

Michel Salgado foi anunciado pelo North, de Montes Claros, que estreará na Série D e Copa do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:28

Michel Salgado
Michel Salgado Crédito: Reprodução

O North, de Montes Claros, anunciou Michel Salgado como treinador para 2027, ano em que o clube fará sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Ex-lateral da seleção espanhola e do Real Madrid, ele foi apresentado em uma publicação nas redes sociais da equipe mineira.

Fundado em 2022, o North ganhou espaço no futebol estadual em pouco tempo. Conquistou o Módulo II do Campeonato Mineiro em 2025 e, na temporada seguinte, venceu o Troféu Inconfidência em sua estreia na elite. O resultado garantiu as vagas nas duas competições nacionais do próximo ano.

Salgado chegou ao Real Madrid em 1999, depois de se destacar pelo Celta de Vigo, e permaneceu no clube por dez anos. Integrou a equipe conhecida como “galácticos”, ao lado de nomes como Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane e Figo, e conquistou duas edições da Liga dos Campeões.

No anúncio, o North associou a contratação ao novo momento do clube: “Você traz a experiência dos grandes palcos. Nós trazemos a força de quem nunca deixou de acreditar”.

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