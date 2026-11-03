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Time tradicional do Nordeste perde confronto direto e complica sonho de voltar à Série A após 42 anos

Derrota por 2 a 1 deixou o clube alagoano empatado em pontos com Goiás, Sport e Atlético-GO

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 08:49

CRB perdeu confronto direto para o Goiás
CRB perdeu confronto direto para o Goiás Crédito: CRB

A derrota do CRB para o Goiás por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (2), pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, complicou a disputa do clube alagoano por uma vaga nos playoffs de acesso à elite. Com o resultado, a equipe permaneceu com 55 pontos, na sexta colocação, mas viu o adversário igualar sua pontuação. Sport e Atlético-GO também somam 55 pontos, formando um grupo de quatro times na briga pela última vaga na fase decisiva.

O CRB não disputa a Série A desde 1984, há 42 anos. Em 2026, a competição adotou um novo formato de acesso: apenas os dois primeiros colocados garantem vaga direta na elite. Já as equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputam confrontos eliminatórios, em jogos de ida, pelas duas vagas restantes.

CRB perdeu confronto direto para o Goiás

CRB perdeu confronto direto para o Goiás por CRB
CRB perdeu confronto direto para o Goiás por CRB
CRB perdeu confronto direto para o Goiás por CRB
CRB perdeu confronto direto para o Goiás por CRB
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CRB perdeu confronto direto para o Goiás por CRB
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CRB perdeu confronto direto para o Goiás por CRB

Com duas rodadas ainda pela frente, o CRB e os demais integrantes do grupo que soma 55 pontos estão a sete pontos do Fortaleza, quinto colocado, com 62 pontos. A equipe alagoana, porém, ainda depende apenas dos próprios resultados para garantir a classificação, já que leva vantagem no saldo de gols sobre o Goiás e no número de vitórias em relação a Sport e Atlético-GO.

A missão, no entanto, não será simples. O CRB terá pela frente o Náutico, fora de casa, e o Ceará, em Alagoas, em dois confrontos regionais. O Goiás, por sua vez, recebe a lanterna Ponte Preta e encerra sua participação diante do Sport, em Recife. O Sport também terá um compromisso fora de casa contra o Operário antes de enfrentar o Goiás. Já o Atlético-GO não terá confrontos diretos com os concorrentes: encara Athletic e Cuiabá nas duas últimas rodadas.

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Tags:

Crb Time Tradicional do Nordeste Série B Confronto Direto

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