FUTEBOL

Time tradicional do Nordeste perde confronto direto e complica sonho de voltar à Série A após 42 anos

Derrota por 2 a 1 deixou o clube alagoano empatado em pontos com Goiás, Sport e Atlético-GO

Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 08:49

CRB perdeu confronto direto para o Goiás Crédito: CRB

A derrota do CRB para o Goiás por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (2), pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, complicou a disputa do clube alagoano por uma vaga nos playoffs de acesso à elite. Com o resultado, a equipe permaneceu com 55 pontos, na sexta colocação, mas viu o adversário igualar sua pontuação. Sport e Atlético-GO também somam 55 pontos, formando um grupo de quatro times na briga pela última vaga na fase decisiva.

O CRB não disputa a Série A desde 1984, há 42 anos. Em 2026, a competição adotou um novo formato de acesso: apenas os dois primeiros colocados garantem vaga direta na elite. Já as equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputam confrontos eliminatórios, em jogos de ida, pelas duas vagas restantes.

CRB perdeu confronto direto para o Goiás 1 de 8

Com duas rodadas ainda pela frente, o CRB e os demais integrantes do grupo que soma 55 pontos estão a sete pontos do Fortaleza, quinto colocado, com 62 pontos. A equipe alagoana, porém, ainda depende apenas dos próprios resultados para garantir a classificação, já que leva vantagem no saldo de gols sobre o Goiás e no número de vitórias em relação a Sport e Atlético-GO.