Titular do Vitória, Iury Castilho prefere não fazer conta para acesso: ‘Eu não sei nada de matemática’

Atacante do Vitória, Iury Castilho prefere pensar jogo a jogo. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Líder da Série B do Brasileiro, com 47 pontos, seis a mais que o Criciúma, primeiro time fora do G4, o Vitória tem números muito positivos no campeonato e, segundo estudiosos, probabilidade de quase 88% de acesso à elite do futebol nacional ao final da temporada. Certo, Iury Castilho?



“Isso é para matemático, jogador é tudo burro, rapaz, não sabe nada de matemática, não. Eu não sei nada de matemática, não", disse o atacante, em tom de brincadeira, durante a entrevista coletiva concedida na Toca do Leão, na tarde desta terça-feira (22).

Iury Castilho não quer saber de contas. Ele está concentrado no jogo contra o Atlético-GO, domingo (27), às 18h, no estádio Antônio Accioly, válido pela 25ª rodada.

“A gente tem que ganhar os jogos e fazer a nossa parte. Agora, o torcedor tem que comemorar mesmo e ficar feliz. Mas a gente não tem que ficar pensando em matemática, tem que jogar bola”, afirmou o jogador de 27 anos, contratado na segunda janela de transferência.

Apesar do pouco tempo na Toca do Leão, Iury Castilho está com moral. Ele estreou com gol em 30 de julho e garantiu o empate em 2x2 com a Ponte Preta, na primeira rodada do returno. Depois, fez outros quatro jogos, três deles como titular.

Na última sexta-feira (18), o atacante fechou o placar da vitória por 2x0 contra o Botafogo-SP. Os dois gols em cinco jogos não foram surpresa para ele. “Tem que ter essa confiança, eu esperava sim. Graças a Deus tem sido um começo muito bom e espero dar essa alegria aos torcedores do Vitória”, disse, confiante.

Diante do Botafogo-SP, o rubro-negro jogou desfalcado. Titulares na vitória anterior, por 1x0, contra o Ceará, Camutanga, Yan Souto, Dudu e Giovanni Augusto ficaram fora. Os três primeiros estavam suspensos e o último em recuperação de lesão. Jhonny Lucas e Wellington Nem, que tinham sido aproveitados apenas no segundo tempo, também cumpriram suspensão.

Para Iury Castilho, a vitória em meio a tantas baixas só reforçou a capacidade do grupo rubro-negro. “Com certeza, mostrou a força do nosso elenco. Desde que cheguei aqui foi nosso melhor jogo, mostrou a força do nosso grupo. Falta muita coisa ainda, claro, mas esse grupo está fechado, determinado para conquistar os nossos objetivos”, projetou o atacante.