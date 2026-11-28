FUTEBOL

Título do Palmeiras abre G-7 no Brasileirão e deixa Bahia perto da Libertadores

Conquista palmeirense ampliou zona de classificação para torneio continental

Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 20:55

Palmeiras foi campeão da Libertadores neste sábado (28) Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O título do Palmeiras na Copa Libertadores, conquistado neste sábado (28), abriu mais uma vaga para a próxima edição do torneio continental pelo Campeonato Brasileiro e deixou o Bahia a uma vitória de garantir seu retorno à competição em 2027. Com a ampliação da zona de classificação de G-6 para G-7, o Tricolor passou a ter ainda mais chances de assegurar presença entre os representantes brasileiros.

O Palmeiras venceu o Estudiantes por 1 a 0, em Montevidéu, no Uruguai, e levantou a taça da Libertadores. A equipe paulista já tinha vaga garantida na próxima edição por estar na segunda colocação do Brasileirão e também ser finalista da Copa do Brasil. Com isso, a vaga destinada ao campeão continental que já está classificado pelo campeonato nacional foi repassada, ampliando o número de classificados pelo Brasileirão.

Palmeiras venceu com gol de Sosa 1 de 7

Atualmente, o Bahia ocupa a sexta colocação, com 54 pontos, e depende de apenas mais uma vitória nos dois jogos restantes para confirmar a classificação. Caso chegue aos 57 pontos, o Tricolor não poderá mais ser ultrapassado por equipes que estão fora do G-7, garantindo matematicamente uma vaga na Libertadores de 2027.

O Atlético-MG aparece na sétima posição, com 52 pontos, mas ainda disputa a classificação com outros concorrentes. Bragantino e Santos somam 50 pontos, enquanto o Vasco tem 47. Todos ainda possuem chances matemáticas de alcançar o G-7 nas rodadas finais do campeonato.