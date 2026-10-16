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Torcedor do Bahia poderá tirar foto com taças dos títulos brasileiros no jogo contra o Flamengo neste domingo (18)

Exposição com painéis, ídolos e troféus do clube funcionará no Lounge da Arena das 16h às 19h30, antes e durante a partida pela 31ª rodada do Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20:05

Museu intinerante do Bahia
Museu itinerantedo Bahia Crédito: Divulgação/ECB

Quem for à Arena Fonte Nova neste domingo (18) para acompanhar Bahia x Flamengo, às 18h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá uma atração extra antes do apito inicial. O clube vai montar no estádio uma exposição do museu itinerante, com conteúdos sobre sua história e as taças de algumas de suas principais conquistas. A mostra funcionará no Lounge da Arena Fonte Nova, das 16h às 19h30, ou seja, até uma hora depois do início da partida.

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
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Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
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Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO

O que terá na exposição

Os torcedores poderão tirar fotos ao lado das taças dos títulos brasileiros de 1959 e 1988, além dos troféus do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste.

A exposição também contará com painéis sobre as principais conquistas do clube, ídolos, a torcida, o time feminino, as Mulheres de Aço, e os símbolos ligados à identidade tricolor.

A ação é a primeira parada do projeto Museu do Bahia em Movimento, que pretende levar o acervo histórico do clube a diferentes espaços e públicos.

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Museu e tour na Fonte Nova

Fora dos dias de jogo, o acervo pode ser visitado no Museu do Bahia, que fica na própria Arena Fonte Nova e reúne itens dos 95 anos de história do clube. O espaço funciona de quarta-feira a domingo, com horários sujeitos a alteração.

A visita pode ser combinada com o Tour na Fonte, que leva os participantes aos bastidores do estádio, incluindo vestiários, sala de imprensa, zona mista e banco de reservas.

Os ingressos são vendidos no site do Museu do Bahia ou na bilheteria do local. Sócios do clube têm desconto.

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Bahia

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