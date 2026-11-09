BATEU NACARA

Torcedor do Ceará liga para cartomante durante jogo, descobre que ele torce para o rival e vê time levar gol na sequência

Trecho viralizou nas redes sociais

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12:32

Influenciador ligou ao vivo para cartomante Crédito: Reprodução

A ligação do influenciador Klaus Catunda para o cartomante Pai Geraldo terminou com o telefone batido na cara durante uma live do jogo entre Ceará e América-MG, no domingo (8). Catunda queria falar sobre a situação do Vozão e descobriu, em plena transmissão, que o cartomante torcia pelo Fortaleza.

Pai Geraldo bateu o telefone na caa do torcedor. Logo depois, o Ceará levou o gol que decidiu a partida na Arena Castelão.

O vídeo do ano ?? Na live que tá rolando agora do BPR os caras foram ligar para um cartomante para ajudar o Vozão. O cartomante Pai Geraldo era torcedor do Fortaleza e logo saiu gol do América Mineiro ??????????? https://t.co/FeDakPhrdQ — Alvaro Sampaio ?? (@alvaromsampaio_) November 8, 2026

Segovinha marcou aos cinco minutos do segundo tempo e garantiu a vitória do América-MG por 1 a 0. Na live do canal “Bora Pro Racha, Vozão”, no YouTube, o influenciador Douglas H brincou que a culpa pelo gol era de Catunda por causa da ligação. O trecho viralizou nas redes sociais.

Após a partida, o técnico Daniel Paulista entregou o cargo. A diretoria do Ceará busca um substituto.

O que está em jogo na última rodada

O Ceará segue em 16º lugar, com 43 pontos, três à frente do Avaí, que abre a zona de rebaixamento. O Vozão pode cair para a Série C se perder para o CRB e o Avaí vencer o América-MG.