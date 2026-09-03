Torcedor do Vasco é preso após jogar bomba no campo do Barradão

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Elaine Sanoli
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:21
Um torcedor do Vasco foi preso na noite desta quarta-feira (2), após o fim da partida contra o Vitória pelas quartas de final da Copa do Brasil. O homem, de 29 anos, é suspeito de arremessar uma bomba no campo do Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Canabrava.
O suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes, nos Barris, por equipes do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.
Na súmula do jogo, o árbitro Rafael Rodrigo Klein relatou que o artefato explosivo foi jogado no campo aos 38 minutos do segundo tempo. O objeto foi arremessado nas proximidades da grande área defendida pelo goleiro do Vitória, onde também se encontravam profissionais da imprensa. “Informo ainda que tal artefato explodiu e não atingiu ninguém”, acrescentou o profissional.
Vitória 0 x 2 Vasco pela Copa do Brasil
O Vitória foi eliminado da Copa do Brasil após ser derrotado pelo Vasco por 2x0. No jogo de ida, no Rio de Janeiro, o Leão da Barra já havia perdido por 1x0, com gol de Andrés Gómez.
Fora da Copa do Brasil, o Vitória volta todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde atualmente ocupa a 13ª colocação, com 29 pontos, apenas quatro à frente do próprio Vasco, que abre a zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos. Buscando reagir após a eliminação e subir na tabela, o time volta a campo contra o Grêmio na próxima segunda-feira (7), às 20h, no Barradão, pela 26ª rodada.