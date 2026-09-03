OLHA A BOMBA!

Torcedor do Vasco é preso após jogar bomba no campo do Barradão

Artefato foi jogado em campo durante a partida contra o Vitória, pelas quartas de final da Copa do Brasil

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:21

Torcedor do Vasco é preso após jogar bomba dentro do campo no Barradão Crédito: Matheus Lima/Vasco

Um torcedor do Vasco foi preso na noite desta quarta-feira (2), após o fim da partida contra o Vitória pelas quartas de final da Copa do Brasil. O homem, de 29 anos, é suspeito de arremessar uma bomba no campo do Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Canabrava.

O suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes, nos Barris, por equipes do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Na súmula do jogo, o árbitro Rafael Rodrigo Klein relatou que o artefato explosivo foi jogado no campo aos 38 minutos do segundo tempo. O objeto foi arremessado nas proximidades da grande área defendida pelo goleiro do Vitória, onde também se encontravam profissionais da imprensa. “Informo ainda que tal artefato explodiu e não atingiu ninguém”, acrescentou o profissional.

Vitória 0 x 2 Vasco pela Copa do Brasil 1 de 5

O Vitória foi eliminado da Copa do Brasil após ser derrotado pelo Vasco por 2x0. No jogo de ida, no Rio de Janeiro, o Leão da Barra já havia perdido por 1x0, com gol de Andrés Gómez.