SUSTO

Torcedor quase atinge Cristiano Ronaldo ao pular da arquibancada na Eurocopa

Esta não foi a primeira vez que torcedores tentaram se aproximar do craque para abraçá-lo ou tirar uma foto. Na partida entre Portugal e Turquia, um garoto invadiu o gramado e conseguiu tirar uma selfie com Cristiano Ronaldo. A atitude encorajou outros torcedores a tentar o mesmo, mas sem sucesso.

O técnico espanhol Roberto Martínez, que comanda a seleção portuguesa, comentou as invasões por parte dos torcedores e disse estar incomodado com as ocorrências durante as partidas.