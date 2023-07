'Torcedor reconhece o esforço', diz Kanu após eliminação do Bahia

Um dia que poderia ser histórico, terminou em frustração para o Bahia. Pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o tricolor saiu na frente contra o Grêmio, mas levou o empate por 1x1 e foi eliminado nos pênaltis, na Arena do Grêmio.



Após a partida, o zagueiro Kanu lamentou pelo time ter perdido a chance de ir para uma inédita semifinal do torneio, mas afirmou que o torcedor vai reconhecer o esforço pela campanha do Esquadrão na competição.