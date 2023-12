Torcedores acionam Justiça para impedir visitantes em jogos

Torcedores franceses estão acionando a Justiça para que possam entrar em estádios do país como visitantes em alguns jogos do Campeonato Francês. As autoridades do país vêm impedindo a presença de torcida visitante em partidas específicas em razão do alto risco de violência.



A decisão é recente e foi motivada pela morte de um torcedor do Nantes, a facadas, na semana passada, antes de um jogo entre o time e o Nice, em rodada do Francês. O episódio de violência gerou forte repercussão nacional e fez a ministra dos Esportes, Amelie Oudea-Castera, pedir por medidas drásticas para impedir novas mortes no futebol.