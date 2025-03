BAIANÃO 2025

Torcedores do Vitória fazem 'churrasco de sardinha' para provocar o Bahia; veja vídeo

Times decidem quem será o campeão baiano de 2025

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de março de 2025 às 16:22

Torcedores do Leão provocam os adversários Crédito: Alan Pinheiro/Correio

A provocação faz parte do clássico BAVI. Neste domingo (23) , minutos antes do jogo decisivo pelo campeonato baiano o #correio24horas registrou cenas de torcedores do Leão fazendo aquela zueira com os torcedores tricolores. Veja vídeo:

ARBITRAGEM

O árbitro da partida será Wilton Pereira Sampaio (Goiás), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Rio de Janeiro) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (Ceará).

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (Minas Gerais).

Bahia e Vitória começaram a definir o título no último domingo (16) com o jogo de ida da final. O Tricolor dominou a partida e venceu o Rubro-Negro por 2 a 0. Apesar da vantagem construída na Fonte Nova, o Vitória entrará em campo tendo a torcida do Barradão a seu favor.