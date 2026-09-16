Torcida do Bahia bate recorde histórico de público no futebol feminino do estado

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Carol Neves
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:53
O Bahia estabeleceu um novo recorde de público no Campeonato Brasileiro Feminino de 2026. Ao todo, 5.811 torcedores acompanharam a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, nesta terça-feira (15), na Arena Fonte Nova, pelo primeiro jogo da semifinal. Foram 5.758 pagantes.
Além de ser o maior público desta edição do torneio, a marca também é a maior registrada em uma partida de futebol feminino entre clubes na Bahia. Em geral, o jogo de futebol feminino com maior público no estado ocorreu em junho de 2024, quando 31.547 torcedores acompanharam a vitória da Seleção Brasileira por 4 a 0 sobre a Jamaica.
Em campo, o Corinthians abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Belén Aquino recuperou a bola no ataque e participou da jogada concluída por Jhonson. O Bahia tentou reagir com Cássia, Raquel e Dany Silva, mas não conseguiu superar a defesa adversária. Com o resultado, as Mulheres de Aço precisarão vencer fora de casa para continuar na disputa pela classificação.
Bahia e Corinthians jogaram pela semifinal do futebol feminino
O jogo de volta será realizado na próxima segunda-feira (21), às 21h30, na Neo Química Arena. O Corinthians joga pelo empate, enquanto uma vitória do Bahia por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.
Independente do resultado, campanha já é a melhor da história do clube no campeonato. Nas quartas de final, o Tricolor eliminou o Palmeiras nos pênaltis, na Arena Barueri, e se tornou o primeiro representante do Nordeste a alcançar uma semifinal do Brasileirão Feminino.