Torcida do Bahia é a que mais consome cerveja no Brasil, diz pesquisa

A torcida do Bahia ganhou um título “inédito”. De acordo com o "Relatório Convocados", produzido pelo economista César Grafietti, especialista em finanças do futebol, os tricolores lideram entre os torcedores que mais bebem cerveja no Brasil.



Segundo a pesquisa, 82% dos torcedores do Bahia entrevistados confirmaram que consomem cerveja. O Esquadrão lidera o ranking seguido por Santos (81%), Fluminense e Grêmio (76%), e Corinthians (72%).