Torcida do PSG ameaça possível reforço: 'Cortaremos três dedos'

O Paris Saint-Germain está de olho em Dusan Vlahovic, da Juventus, como possível reforço para o ataque. Mas o nome do sérvio não agradou aos torcedores do clube francês. Imagens que circulam nas redes sociais mostram ultras do time segurando uma faixa ameaçando o jogador. Eles aparecem do lado de fora do estádio Parque dos Príncipes, casa do PSG.



"Vlahovic em Paris: nós te cortaremos três dedos", diz a faixa.



A rejeição a Vlahovic tem relação com causas políticas. O atacante criou polêmica nas eliminatórias para a última Copa do Mundo ao aparecer, ao lado de companheiros, fazendo um gesto ligado à supremacia sérvia. A saudação usa três dedos, usada como 'referência' para a ameaça dos torcedores do PSG.