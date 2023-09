Torneio amador de futevôlei será disputado em Itapuã; inscrições abertas

Atletas amadores apaixonados por futevôlei terão a oportunidade de testar as habilidades no esporte durante a 3ª Copa Arena Lomanto, que será disputada de 10 a 12 de novembro, no bairro de Itapuã, em Salvador.



As disputas incluem as categorias masculina, feminina e mista. As inscrições estão abertas, devem ser feitas através do telefone (71) 98797-8506 e se encerram em 16 de outubro. O investimento feito por cada dupla é de R$ 220.



As três duplas melhores colocadas de cada disputa recebem premiação em dinheiro. O valor varia de R$ 300 a R$ 1000, a depender da categoria e posição no pódio.