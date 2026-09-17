Tradicional clube de São Paulo pode receber SAF de R$ 300 milhões para mudar seu futuro

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Pedro Carreiro
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 20:34
Um dos clubes mais tradicionais do futebol paulista pode estar diante de uma mudança decisiva para tentar recuperar o espaço perdido nas últimas décadas. O Comercial, de Ribeirão Preto, aguarda a formalização da proposta de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) apresentada pelo grupo liderado pelo empresário Eliel Fraga, que prevê investimentos de até R$ 300 milhões ao longo de dez anos. As informações são do ge.
Embora a proposta já tenha recebido sinal positivo da presidência do clube, o projeto ainda não está aprovado. O Conselho Deliberativo precisa receber a documentação para iniciar as análises técnica e jurídica e, posteriormente, decidir sobre a criação da SAF. Em reunião realizada de forma remota na última segunda-feira (14), o tema voltou a ser discutido pelos conselheiros após a votação das contas da gestão de Gustavo Guerra à frente do órgão.
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A cautela adotada pelo clube está relacionada justamente à necessidade de conhecer as garantias financeiras e os detalhes do projeto antes de qualquer aprovação. Em comunicado oficial divulgado na semana passada, a diretoria confirmou o avanço das conversas com o grupo de Eliel Fraga, mas ressaltou que os valores anunciados ainda dependem da consolidação do plano de longo prazo e que não existe contrato definitivo assinado.
O investidor, por sua vez, afirmou que o projeto tem como objetivo reestruturar o Comercial e recolocar o clube no cenário nacional e na elite do futebol paulista. Entre as ações previstas estão a construção de um novo Centro de Treinamento, melhorias no alojamento das categorias de base, mudanças na estrutura de alimentação e intervenções na iluminação e no gramado do Estádio Palma Travassos.
A possível transformação em SAF aparece em um momento delicado da história recente do Comercial. Fundado em outubro de 1911, o Leão do Norte tem 114 anos de história e participou de 31 edições do Campeonato Paulista. A melhor campanha na elite estadual aconteceu em 1966, quando o clube terminou na quarta colocação.
O cenário atual, porém, é bem diferente daquele vivido pelo Comercial em seus períodos de maior destaque. O clube não disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista desde 2014 e está distante há décadas das principais divisões do futebol nacional. A última participação na Série A do Campeonato Brasileiro aconteceu em 1979. Na Série B, a equipe não joga desde 1981, enquanto a última presença na Série C ocorreu em 2003.
Em 2026, o Comercial disputou a Série A4 do Campeonato Paulista e segue vivo na Copa Paulista. A temporada, no entanto, começou em meio a dificuldades financeiras e administrativas. Em abril, o clube chegou a anunciar que não disputaria a Copa Paulista por falta de recursos para montar um elenco competitivo, mas posteriormente voltou atrás e confirmou sua participação na competição.