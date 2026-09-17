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Tradicional clube de São Paulo pode receber SAF de R$ 300 milhões para mudar seu futuro

Comercial de Ribeirão Preto ainda precisa analisar e aprovar o projeto, que prevê investimentos ao longo de dez anos e mudanças na estrutura do futebol

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 20:34

Palma Travassos, estádio do Comercial
Palma Travassos, estádio do Comercial Crédito: Divulgação/Comercial-SP

Um dos clubes mais tradicionais do futebol paulista pode estar diante de uma mudança decisiva para tentar recuperar o espaço perdido nas últimas décadas. O Comercial, de Ribeirão Preto, aguarda a formalização da proposta de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) apresentada pelo grupo liderado pelo empresário Eliel Fraga, que prevê investimentos de até R$ 300 milhões ao longo de dez anos. As informações são do ge.

Embora a proposta já tenha recebido sinal positivo da presidência do clube, o projeto ainda não está aprovado. O Conselho Deliberativo precisa receber a documentação para iniciar as análises técnica e jurídica e, posteriormente, decidir sobre a criação da SAF. Em reunião realizada de forma remota na última segunda-feira (14), o tema voltou a ser discutido pelos conselheiros após a votação das contas da gestão de Gustavo Guerra à frente do órgão.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

A cautela adotada pelo clube está relacionada justamente à necessidade de conhecer as garantias financeiras e os detalhes do projeto antes de qualquer aprovação. Em comunicado oficial divulgado na semana passada, a diretoria confirmou o avanço das conversas com o grupo de Eliel Fraga, mas ressaltou que os valores anunciados ainda dependem da consolidação do plano de longo prazo e que não existe contrato definitivo assinado.

O investidor, por sua vez, afirmou que o projeto tem como objetivo reestruturar o Comercial e recolocar o clube no cenário nacional e na elite do futebol paulista. Entre as ações previstas estão a construção de um novo Centro de Treinamento, melhorias no alojamento das categorias de base, mudanças na estrutura de alimentação e intervenções na iluminação e no gramado do Estádio Palma Travassos.

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Um clube tradicional distante do protagonismo

A possível transformação em SAF aparece em um momento delicado da história recente do Comercial. Fundado em outubro de 1911, o Leão do Norte tem 114 anos de história e participou de 31 edições do Campeonato Paulista. A melhor campanha na elite estadual aconteceu em 1966, quando o clube terminou na quarta colocação. 

O cenário atual, porém, é bem diferente daquele vivido pelo Comercial em seus períodos de maior destaque. O clube não disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista desde 2014 e está distante há décadas das principais divisões do futebol nacional. A última participação na Série A do Campeonato Brasileiro aconteceu em 1979. Na Série B, a equipe não joga desde 1981, enquanto a última presença na Série C ocorreu em 2003. 

Em 2026, o Comercial disputou a Série A4 do Campeonato Paulista e segue vivo na Copa Paulista. A temporada, no entanto, começou em meio a dificuldades financeiras e administrativas. Em abril, o clube chegou a anunciar que não disputaria a Copa Paulista por falta de recursos para montar um elenco competitivo, mas posteriormente voltou atrás e confirmou sua participação na competição. 

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