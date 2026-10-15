FUTEBOL RAIZ

Tradicional torneio da várzea de Salvador, Copa Cajazeiras inicia 19ª edição neste domingo (18)

Torneio de futebol de várzea reúne 16 equipes no Campo da Pronaica, em Salvador, e tem final prevista para 20 de dezembro

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 17:37

Copa Cajazeiras Crédito: Divulgação

A bola volta a rolar no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, neste domingo (18). A Copa Cajazeiras 2026, um dos torneios mais tradicionais do futebol de várzea de Salvador, chega à 19ª edição com 16 equipes na disputa pelo título.

A rodada de abertura começa às 10h, com o duelo entre Os Belgas e Trem Bala. Na sequência, às 11h50, Juventude e São Caetano fazem o segundo jogo do dia.

O campeonato terá cerca de três meses de duração, e a grande final está prevista para o dia 20 de dezembro, quando será conhecido o campeão desta edição.

Nascida na comunidade

A Copa Cajazeiras surgiu da mobilização dos próprios moradores do bairro e faz parte do projeto social Virando o Jogo. A proposta é incentivar a prática esportiva, promover a inclusão social e fortalecer os laços entre a comunidade da região.

Ao longo de quase duas décadas, o torneio se tornou também um ponto de encontro para famílias e torcidas nos fins de semana. Os dias de jogos movimentam a economia local, com pequenos comerciantes e empreendedores aproveitando o público para ampliar as vendas.

Além da disputa pelo título, a competição é vitrine para atletas que constroem suas trajetórias nos campos de várzea, reforçando o papel do futebol amador como expressão cultural e de identidade nos bairros de Salvador.