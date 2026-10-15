Tradicional torneio da várzea de Salvador, Copa Cajazeiras inicia 19ª edição neste domingo (18)

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Pedro Carreiro
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 17:37
A bola volta a rolar no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, neste domingo (18). A Copa Cajazeiras 2026, um dos torneios mais tradicionais do futebol de várzea de Salvador, chega à 19ª edição com 16 equipes na disputa pelo título.
A rodada de abertura começa às 10h, com o duelo entre Os Belgas e Trem Bala. Na sequência, às 11h50, Juventude e São Caetano fazem o segundo jogo do dia.
O campeonato terá cerca de três meses de duração, e a grande final está prevista para o dia 20 de dezembro, quando será conhecido o campeão desta edição.
A Copa Cajazeiras surgiu da mobilização dos próprios moradores do bairro e faz parte do projeto social Virando o Jogo. A proposta é incentivar a prática esportiva, promover a inclusão social e fortalecer os laços entre a comunidade da região.
Ao longo de quase duas décadas, o torneio se tornou também um ponto de encontro para famílias e torcidas nos fins de semana. Os dias de jogos movimentam a economia local, com pequenos comerciantes e empreendedores aproveitando o público para ampliar as vendas.
Além da disputa pelo título, a competição é vitrine para atletas que constroem suas trajetórias nos campos de várzea, reforçando o papel do futebol amador como expressão cultural e de identidade nos bairros de Salvador.
As partidas e os destaques da competição serão exibidos na programação da TV Aratu.