VAI SER VICE

Treinador do Palmeiras joga a toalha após derrota e diz que Flamengo já é campeão: 'Título está entregue'

Técnico português reconheceu que o rival carioca está com o caminho aberto para a conquista

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 07:30

Abel Ferreira em jogo do Palmeiras Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O técnico Abel Ferreira praticamente jogou a toalha na disputa pelo Campeonato Brasileiro. Depois da derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, nesta quarta-feira, o português afirmou que considera o título entregue ao Flamengo, embora ainda exista uma possibilidade matemática de o Verdão alcançar o rival.

“Não, este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras”, declarou o treinador.

Na avaliação de Abel, a campanha alviverde foi prejudicada por dificuldades enfrentadas ao longo da temporada, especialmente no Brasileirão. O comandante também apontou diferenças nas condições dos elencos disponíveis para a competição e aproveitou para reconhecer o desempenho do Flamengo.

Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras 1 de 9

“Acho que não é fácil, foi um ano muito difícil em vários níveis, sobretudo no Brasileirão. É uma competição onde há vários fatores que podem influenciar a isonomia do campeonato, como foi hoje. O Palmeiras não tinha o elenco todo para jogar ou ter mais opções. Mas dar os parabéns, acho que a equipe do Flamengo foi forte, eficaz, não ter tantos contratempos como tivemos”, afirmou.

A declaração acontece às vésperas do confronto direto entre os dois clubes. Palmeiras e Flamengo se enfrentam no sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, pela 36ª rodada. Para manter as chances de conquistar o Brasileirão, a equipe paulista precisa vencer diante da torcida. Qualquer outro resultado assegura o título ao time carioca.

Abel lamenta chances desperdiçadas contra o Cruzeiro

A derrota para o Cruzeiro foi construída depois de o Palmeiras sair na frente no segundo tempo. Ramón Sosa abriu o placar na volta do intervalo, mas Matheus Pereira e Khellven, em gol contra, garantiram a virada da equipe mineira.

Abel Ferreira atribuiu o resultado à baixa eficiência do ataque palmeirense. Segundo ele, o time teve oportunidades para ampliar a vantagem, mas não conseguiu transformar as chances em gols.

“O jogo resume-se a um pouco de infelicidade nossa, produzimos muito para tão pouco que concretizamos. Em jogo jogado, não lembro de oportunidade clara do nosso adversário... Posso enumerar o (Vitor) Roque, que não toca na bola no cruzamento de Andreas. O gol de Sosa... Tínhamos tudo para fazer 2 a 0 no lance que Fuchs cabeceou nas mãos do goleiro”, analisou.

O treinador também destacou a qualidade individual de Matheus Pereira na construção do gol de empate e comentou o lance que resultou na virada cruzeirense.