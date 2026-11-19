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Carol Neves
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 07:30
O técnico Abel Ferreira praticamente jogou a toalha na disputa pelo Campeonato Brasileiro. Depois da derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, nesta quarta-feira, o português afirmou que considera o título entregue ao Flamengo, embora ainda exista uma possibilidade matemática de o Verdão alcançar o rival.
“Não, este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras”, declarou o treinador.
Na avaliação de Abel, a campanha alviverde foi prejudicada por dificuldades enfrentadas ao longo da temporada, especialmente no Brasileirão. O comandante também apontou diferenças nas condições dos elencos disponíveis para a competição e aproveitou para reconhecer o desempenho do Flamengo.
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras
“Acho que não é fácil, foi um ano muito difícil em vários níveis, sobretudo no Brasileirão. É uma competição onde há vários fatores que podem influenciar a isonomia do campeonato, como foi hoje. O Palmeiras não tinha o elenco todo para jogar ou ter mais opções. Mas dar os parabéns, acho que a equipe do Flamengo foi forte, eficaz, não ter tantos contratempos como tivemos”, afirmou.
A declaração acontece às vésperas do confronto direto entre os dois clubes. Palmeiras e Flamengo se enfrentam no sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, pela 36ª rodada. Para manter as chances de conquistar o Brasileirão, a equipe paulista precisa vencer diante da torcida. Qualquer outro resultado assegura o título ao time carioca.
Abel lamenta chances desperdiçadas contra o Cruzeiro
A derrota para o Cruzeiro foi construída depois de o Palmeiras sair na frente no segundo tempo. Ramón Sosa abriu o placar na volta do intervalo, mas Matheus Pereira e Khellven, em gol contra, garantiram a virada da equipe mineira.
Abel Ferreira atribuiu o resultado à baixa eficiência do ataque palmeirense. Segundo ele, o time teve oportunidades para ampliar a vantagem, mas não conseguiu transformar as chances em gols.
“O jogo resume-se a um pouco de infelicidade nossa, produzimos muito para tão pouco que concretizamos. Em jogo jogado, não lembro de oportunidade clara do nosso adversário... Posso enumerar o (Vitor) Roque, que não toca na bola no cruzamento de Andreas. O gol de Sosa... Tínhamos tudo para fazer 2 a 0 no lance que Fuchs cabeceou nas mãos do goleiro”, analisou.
O treinador também destacou a qualidade individual de Matheus Pereira na construção do gol de empate e comentou o lance que resultou na virada cruzeirense.
“O jogo foi resolvido pela qualidade individual de Matheus Pereira, pela forma como a bola é batida. Uma das qualidades dele é como bate na bola parada, com 15 ou 16 anos já fazia isso. E, depois, o futebol é tão mágico que nosso adversário consegue fazer gol em um lance onde não há um único azul sequer parar disputar a bola”, completou.