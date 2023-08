Tréllez diz que Vitória ainda não o liberou junto à CBF: ‘Já perdi três oportunidades’

Santiago Tréllez já rescindiu com o Vitória, mas ainda está ligado ao clube. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Santiago Tréllez assinou a rescisão contratual com o Vitória há 10 dias, mas alega ainda não ter sido liberado pelo clube para acertar com outro time. “Já perdi três oportunidades fora por conta disso. Na terça, perdi mais uma. Agora só tenho mais uma de fora e duas daqui”, afirmou o centroavante ao CORREIO, sem especificar com quais agremiações está negociando.



O distrato entre jogador e clube ocorreu por iniciativa da diretoria rubro-negra. Tréllez não fazia parte dos planos do Vitória para o restante da Série B e integrava uma lista de atletas que não seriam mais aproveitados pelo técnico Léo Condé. Por isso, era de interesse do clube que o colombiano deixasse a Toca do Leão para desonerar a folha salarial, já que ele tinha contrato até novembro.

Apesar da rescisão ter sido assinada, ainda tinham ficado pendentes acertos financeiros entre as partes. De acordo com Tréllez, o clube não enviou a documentação para a CBF porque ele não aceitou as condições de pagamento propostas.

O atacante de 33 anos diz que ainda tenta finalizar sua segunda passagem pela Toca do Leão de forma amigável para não precisar encaminhar o assunto à Justiça.

“Estamos falando hoje com o clube para esgotar todos os recursos antes de ter que fazer isso. Neste momento, o mais importante é minha liberação”, disse o jogador.

Procurado pela reportagem, o Vitória não se posicionou sobre o assunto antes da publicação desta matéria. Depois, o clube se pronunciou através de um comunicado assinado pelo diretor de futebol, Ítalo Rodrigues. Segue o texto na íntegra:

"A respeito da situação do atacante Santiago Trellez, o EC Vitória esclarece:

1 – Vitória e o jogador chegaram a assinar a rescisão FEDERATIVA e não a rescisão TRABALHISTA, que dependia do acordo;

2 – O clube aguardava todas as assinaturas, rescisão FEDERATIVA, que é a da CBF, e rescisão TRABALHISTA, que dependia para justamente para dar entrada na CBF e efetivar o acordo;

3 – A negociação para o acordo vinha sendo feita pelo DEPARTAMENTO JURÍDICO com a supervisão do DEPARTAMENTO DE FUTEBOL. Ontem, depois da minuta enviada, os valores mudaram, inclusive o montante total e não faz sentido os valores. Valores mais altos do que os reais devidos ao atleta; então, apesar de diversas tentativas e de ter mudado o acordo e os valores, inclusive duas ou três vezes, a gente não conseguiu ainda finalizar esse acordo.

Aproveito para manifestar um sentimento de tristeza, a gente tem muito respeito e muito carinho e muito agradecimento por tudo que o Trellez fez, e realmente não consigo entender o motivo de estar sendo exposto isso tudo de uma forma desnecessária".

Contratado em fevereiro do ano passado, Tréllez foi peça importante na campanha da Série C e, após comemorar o acesso, renovou contrato até o final desta temporada. Não manteve o rendimento e perdeu espaço. Em 2023, ele disputou 28 partidas e fez seis gols.