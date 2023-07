Tréllez está na lista de dispensa do Vitória: ‘Nunca pensei em sair pela porta do fundo do clube que amo’

Santiago Tréllez em jogo contra o Tombense, na 11ª rodada da Série B. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Santiago Tréllez não faz parte dos planos do Vitória para o restante da Série B do Brasileiro. O atacante integra uma lista de atletas que não serão mais aproveitados pelo técnico Léo Condé e é de interesse do clube que o colombiano deixe a Toca do Leão para desonerar a folha salarial. O contrato dele é válido até o fim deste ano.



A diretoria rubro-negra estuda proposta pelo atacante vinda do São Bernardo, 10º colocado da Série C. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Dinâmico e confirmada pelo CORREIO, inclusive em entrevista com o próprio jogador, que não deseja deixar a Toca.

“A realidade é que o clube quer rescindir meu contrato, mas eu quero ficar, então estamos nisso. Estou triste. Nunca pensei em sair pela porta do fundo do clube que amo. Então espero que seja um final feliz para mim e que eu possa ficar. Isso é o que mais quero. Ficar e ajudar o clube a conseguir o acesso”, afirmou Tréllez ao CORREIO.

O centroavante também contou que conversou com o técnico Léo Condé. “Conversei com ele e com todo o clube sobre minha vontade. Já a decisão de ficar ou não, eles decidem”, concluiu.

O não aproveitamento de Santiago Tréllez ganhou força após a contratação de Iury Castilho. O novo reforço se apresentou na Toca do Leão na sexta-feira (28), fez apenas dois treinos com o elenco, viajou para Campinas com a delegação e marcou o gol do empate em 2x2 com a Ponte Preta, na noite de domingo (30), no estádio Moisés Lucarelli.

Com a chegada de Iury Castilho, o Vitória passou a ter quatro centroavantes no elenco. Léo Gamalho foi o titular contra a Macaca e Welder ficou como opção no banco. Já Santiago Tréllez sequer foi relacionado para o jogo que marcou a estreia no segundo turno da Série B.

Aos 33 anos, Santiago Tréllez é o artilheiro do Vitória na Série B, com quatro gols, ao lado de Léo Gamalho e Wagner Leonardo. O colombiano disputou 12 jogos na divisão de acesso, seis deles como titular. Na temporada inteira, ele participou de 28 partidas, 15 delas começando em campo, e anotou seis tentos. Além dos quatro no torneio nacional, fez outros dois na Copa do Nordeste.

Contratado pelo Vitória em fevereiro do ano passado, Tréllez foi peça importante na campanha da Série C e, após comemorar o acesso, renovou contrato até o final deste ano. Não manteve o mesmo rendimento e perdeu espaço.

O camisa 22 não conseguiu repetir o sucesso que teve na primeira passagem pelo Vitória, iniciada em julho de 2017, quando chegou do Deportivo Pasto, da Colômbia. Naquele ano, comemorou com a camisa vermelha e preta a fase mais goleadora da carreira. Foram 23 partidas na Série A do Brasileiro, todas como titular, e 10 gols marcados. O bom desempenho individual foi fundamental para o time escapar do rebaixamento.

MAIS UM

Outro jogador que tem a saída do clube encaminhada é o meia Diego Torres. O Vitória confirmou que recebeu proposta pelo argentino do Amazonas FC, time que lidera a Série C. O jogador de 33 anos não foi relacionado para os dois últimos jogos do Vitória.