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Três brasileiros são indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo; confira lista completa

Seleção foi divulgada nesta terça-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:58

Bola de Ouro
Bola de Ouro Crédito: Divulgação

Três jogadores brasileiros foram indicados ao prêmio Bola de Ouro de 2026 de melhor jogador do mundo. Vinicius Júnior (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Gabriel Magalhães (Arsenal) estão na lista com os 30 indicados. A seleção foi divulgada nesta terça-feira (8).

O argentino Lionel Messi (Inter Miami), maior vencedor da história do prêmio, com oito troféus, aparece na lista. O último vencedor da premiação, o atacante francês Ousmane Dembélé (PSG), também foi indicado.

Indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2026

Indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2026 por Reprodução
Indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2026 por Reprodução
Indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2026 por Reprodução
Indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2026 por Reprodução
Indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2026 por Reprodução
Indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2026 por Reprodução
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Indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2026 por Reprodução

A lista dos 30 jogadores indicados ao prêmio conta com 10 atletas ligados ao Paris Saint-Germain. Foram indicados: Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Vitinha e Ferran Torres, que passou toda a temporada passada com a camisa do Barcelona antes de se transferir para a equipe francesa.

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A Bola de Ouro considera os destaques da temporada 2025/26 nas principais competições do período, incluindo a Copa do Mundo de 2026.

O prêmio é realizado pela revista France Football em parceria com a Uefa. A cerimônia oficial está programada para 26 de outubro.

Tags:

Futebol Seleção

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