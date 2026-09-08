BOLA DE OURO 2026

Três brasileiros são indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo; confira lista completa

Seleção foi divulgada nesta terça-feira (8)

Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:58

Bola de Ouro Crédito: Divulgação

Três jogadores brasileiros foram indicados ao prêmio Bola de Ouro de 2026 de melhor jogador do mundo. Vinicius Júnior (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Gabriel Magalhães (Arsenal) estão na lista com os 30 indicados. A seleção foi divulgada nesta terça-feira (8).

O argentino Lionel Messi (Inter Miami), maior vencedor da história do prêmio, com oito troféus, aparece na lista. O último vencedor da premiação, o atacante francês Ousmane Dembélé (PSG), também foi indicado.

Indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2026 1 de 6

A lista dos 30 jogadores indicados ao prêmio conta com 10 atletas ligados ao Paris Saint-Germain. Foram indicados: Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Vitinha e Ferran Torres, que passou toda a temporada passada com a camisa do Barcelona antes de se transferir para a equipe francesa.

A Bola de Ouro considera os destaques da temporada 2025/26 nas principais competições do período, incluindo a Copa do Mundo de 2026.