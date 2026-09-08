Três brasileiros são indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo; confira lista completa

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Millena Marques
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:58
Três jogadores brasileiros foram indicados ao prêmio Bola de Ouro de 2026 de melhor jogador do mundo. Vinicius Júnior (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Gabriel Magalhães (Arsenal) estão na lista com os 30 indicados. A seleção foi divulgada nesta terça-feira (8).
O argentino Lionel Messi (Inter Miami), maior vencedor da história do prêmio, com oito troféus, aparece na lista. O último vencedor da premiação, o atacante francês Ousmane Dembélé (PSG), também foi indicado.
Indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2026
A lista dos 30 jogadores indicados ao prêmio conta com 10 atletas ligados ao Paris Saint-Germain. Foram indicados: Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Vitinha e Ferran Torres, que passou toda a temporada passada com a camisa do Barcelona antes de se transferir para a equipe francesa.
A Bola de Ouro considera os destaques da temporada 2025/26 nas principais competições do período, incluindo a Copa do Mundo de 2026.
O prêmio é realizado pela revista France Football em parceria com a Uefa. A cerimônia oficial está programada para 26 de outubro.