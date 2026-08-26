CLÁSSICO

Três jogadores são denunciados no STJD após confusão com camisa do Bahia no Ba-Vi

Trio pode receber suspensão de até seis partidas e Bahia multa de até R$ 100 mil

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:40

Jean Lucas comemorou mostrando camisa para torcida rubro-negra Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai julgar nesta quinta-feira (27) as denúncias contra Cacá, Marinho e Jean Lucas pela confusão ocorrida após o segundo gol do Bahia no Ba-Vi do último domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próprio Bahia também foi denunciado. O caso será analisado pela 4ª Comissão Disciplinar, durante audiência marcada para a manhã.

Jean Lucas foi enquadrado no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de provocar o público durante uma partida. A punição prevista é de dois a seis jogos de suspensão.

Cacá e Marinho, ambos do Vitória, respondem pelo artigo 258, relacionado a atitudes antidesportivas, reclamações acintosas ou desrespeito às regras de convivência no esporte. A pena pode variar de um a seis jogos.

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Confusão após gol

A confusão começou depois que Jean Lucas marcou o segundo gol do Bahia e tirou a camisa para comemorar diante da torcida do Vitória. A atitude provocou a reação dos jogadores rubro-negros. Marinho retirou a camisa das mãos do volante, enquanto Cacá tentou rasgar o uniforme.

Jean Lucas e Cacá receberam cartão amarelo durante o episódio. Após a partida, Marinho justificou a reação e afirmou que houve "falta de respeito" na comemoração.

"A confusão ali faz parte, a única coisa que não vamos admitir é falta de respeito. A gente sabe que é torcida única, como foi lá também, mas faltar respeito com nossa torcida não podemos admitir", disse o atacante.

Jean Lucas, por outro lado, rejeitou a interpretação de que sua comemoração teria sido desrespeitosa e criticou o que considera um excesso de restrições nas comemorações.

"Não foi falta de respeito, futebol está perdendo um pouco a graça. Antigamente os caras faziam várias comemorações, hoje em dia você não pode tirar a camisa e mostrar para a torcida. Futebol está ficando um pouco chato. É só desfrutar do momento", afirmou.

Bahia também foi denunciado

Além dos jogadores, o Bahia foi denunciado com base no artigo 191, que prevê punição para quem deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento. Nesse caso, a multa pode variar de R$ 100 a R$ 100 mil.