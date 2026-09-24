DECISÃO

Três meses após desmaiar em campo, jogador de seleção rescinde contrato com clube alemão

Atleta de 34 anos rescindiu contrato com o Wolfsburg e disse que deseja ficar perto da família na Dinamarca

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:30

Christian Eriksen Crédito: Reprodução

Christian Eriksen deixou o Wolfsburg três meses após desmaiar durante um amistoso da seleção contra a Ucrânia. O clube alemão anunciou a rescisão do contrato a pedido do jogador, que está livre no mercado.

O episódio ocorreu em junho de 2026. A partida foi interrompida e não voltou a ser disputada, mas Eriksen conseguiu sair de campo andando. O desmaio reacendeu a preocupação com a saúde do meia, que já havia passado por uma emergência cardíaca durante a Eurocopa de 2020.

Seleção da FIFA da Copa do Mundo 2026 1 de 11

“No momento, é importante para mim estar perto da minha família na Dinamarca. Fico feliz por termos conseguido encontrar uma solução juntos”, afirmou o jogador.

Segundo o diretor de futebol do Wolfsburg, Dieter Hecking, o clube deixou a decisão sobre o futuro nas mãos de Eriksen. “Queríamos dar a ele essa liberdade nessa situação específica e agora atendemos ao seu pedido para rescindir o contrato”, disse.