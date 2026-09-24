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Três meses após desmaiar em campo, jogador de seleção rescinde contrato com clube alemão

Atleta de 34 anos rescindiu contrato com o Wolfsburg e disse que deseja ficar perto da família na Dinamarca

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:30

Christian Eriksen
Christian Eriksen Crédito: Reprodução

Christian Eriksen deixou o Wolfsburg três meses após desmaiar durante um amistoso da seleção contra a Ucrânia. O clube alemão anunciou a rescisão do contrato a pedido do jogador, que está livre no mercado.

O episódio ocorreu em junho de 2026. A partida foi interrompida e não voltou a ser disputada, mas Eriksen conseguiu sair de campo andando. O desmaio reacendeu a preocupação com a saúde do meia, que já havia passado por uma emergência cardíaca durante a Eurocopa de 2020.

Seleção da FIFA da Copa do Mundo 2026

Goleiro: Vozinha (Cabo Verde) por Reprodução/FIfa
Lateral-direito: Pedro Porro (Espanha) por Reprodução/FIFA
Zagueiro: Lisandro Martínez (Argentina)  por Divulgação/FIFA
Zagueiro: Upamecano (França) por Divulgação/FIFA
Lateral-esquerdo: Marc Cucurella (Espanha) por Reprodução/Instagram
Meio-campo: Rodri (Espanha) por Divulgação/FIFA
Meio-campo: Bellingham (Inglaterra)  por Reprodução/Redes sociais
Meio-campo: Olise (França)  por Fifa
Atacante: Messi (Argentina) por Reprodução/FIFA
Atacante: Erling Haaland (Noruega) por Reprodução/FIFA
Atacante: Kylian Mbappé (França) por Reprodução/Fifa
1 de 11
Goleiro: Vozinha (Cabo Verde) por Reprodução/FIfa

“No momento, é importante para mim estar perto da minha família na Dinamarca. Fico feliz por termos conseguido encontrar uma solução juntos”, afirmou o jogador.

Segundo o diretor de futebol do Wolfsburg, Dieter Hecking, o clube deixou a decisão sobre o futuro nas mãos de Eriksen. “Queríamos dar a ele essa liberdade nessa situação específica e agora atendemos ao seu pedido para rescindir o contrato”, disse.

Eriksen chegou ao Wolfsburg em 2025, depois de deixar o Manchester United. Em 34 jogos pela equipe alemã, marcou três gols e deu nove assistências. O clube acabou rebaixado da Bundesliga.

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