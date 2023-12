Triatleta brasileira do Pan está em estado grave após ser atropelada

A triatleta campeã pan-americana de Triatlhon, Luisa Baptista, de 29 anos, está internada em estado grave após ser atropelada. O acidente aconteceu na Estrada Municipal Abel Terrugi, no distrito Santa Eudóxia, em São Carlos-SP, na manhã deste sábado (23).



Segundo informações do clube onde a atleta atua, o Sesi São Carlos, Luisa estava treinando na sua bicicleta quando foi afingida de frente por um carro. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.