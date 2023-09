'Triunfo importante para a sequência do campeonato', comemora Thaciano

Em seu primeiro jogo sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia empolgou: virada por 4x2 sobre o Coritiba, fora de casa, na noite desta quinta-feira (14). Rafael Ratão, Thaciano, Ademir e Biel marcaram os gols do Esquadrão, que conseguiu abrir distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A diferença agora é de quatro pontos para o Santos, o primeiro dentro do Z4.