A visita do Bayern de Munique à Inglaterra nesta terça-feira não vale nada para o clube, já garantido com antecedência às oitavas de final da Liga dos Campeões e com a liderança da chave garantida. Mas a segunda vaga está indefinida, com o adversário Manchester United, além de Copenhague e Galatasaray com chances. Ciente da acirrada disputa, o técnico Thomas Tuchel garante que o clube bávaro jogará com comprometimento em Old Trafford.



"Quando você veste a camisa do Bayern, você se comporta como um campeão, não há outra maneira. Temos grandes expectativas, mesmo que estejamos sempre sob pressão. O United dará tudo amanhã para passar, mas nós esperamos um desempenho de alto nível de nossa parte", frisou o treinador.

Vindo de surpreendente e incômoda derrota por 5 a 1 para o Eintracht Frankfurt, no Campeonato Alemão, perdendo a invencibilidade e a chance de encostar no líder Bayer Leverkusen, o Bayern quer se redimir do resultado ruim diante dos ingleses.

"Estamos trabalhando nisso (reabilitação imediata), esse é um dos pontos fundamentais. Pensávamos que estávamos mais longe do que realmente estamos e fomos brutalmente punidos com um grande resultado que dói muito. Tenho muita confiança que agora haverá outra reação", disse Tuchel. "Abordamos os erros de forma muito direta. Amanhã (terça-feira) será uma oportunidade de mostrar uma reação num dos maiores palcos do futebol."

Tuchel escondeu qual escalação utilizará, mas terá um desfalque certo. O atacante Serge Gnabry sofreu uma grave lesão no tendão do adutor esquerdo e para por até dois meses, para tristeza do treinador.

"Temo que Serge fique afastado por pelo menos 8 semanas. Claro que é muito tempo. Ele estava em boa forma novamente nos treinos e imediatamente se machucou novamente, o que é uma pena", lamentou, ao mesmo tempo em que elogiou o Manchester United.