TV espanhola divulga imagem de Daniel Alves após seis meses de prisão

O jogador Daniel Alves está há seis meses preso em Barcelona, após ser acusado de estuprar uma jovem de 23 anos. Desde então, o brasileiro não tinha aparecido na mídia, até esta semana.



O programa "Y ahora Sonsoles", da rede "Antena 3", mostrou a primeira imagem do baiano desde que foi preso, no dia 20 de janeiro. Segundo a emissora, essa é a segunda vez que o jogador fica diante do juiz.



Na audiência, o baiano reconheceu que teve relações sexuais com a jovem, o que tinha negado anteriormente. Ainda na audiência, Daniel comentou que mentiu sobre a situação para preservar o casamento com a modelo Jana Sanz.