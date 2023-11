Uefa define repescagem da Eurocopa com possível confronto entre Israel e Ucrânia

UEFA. Crédito: Divulgação

A Uefa definiu, em sorteio realizado nesta quinta-feira, os confrontos da repescagem para a Eurocopa, com a possibilidade de confronto entre Israel e Ucrânia, protagonistas dos noticiários em razão das guerras em seus territórios. Serão duas fases eliminatórias. A primeira tem seis confrontos e a segunda terá três, que definirão o trio que se juntará aos demais classificados para a principal competição europeia de seleções.



Todos os jogos da primeira fase, chamada pela Uefa de semifinais, serão disputados em 21 de março, enquanto as partidas decisivas estão marcadas para cinco dias depois, dia 26 Israel enfrentará a Islândia e, caso vença o duelo, irá enfrentar o vencedor do embate entre Ucrânia e Bósnia-Herzegovina. O chaveamento também definiu que a Polônia de Robert Lewandowski terá a Estônia como adversária e enfrentará a seleção que sobreviver ao duelo entre País de Gales e Finlândia. Os ouros confrontos são Geórgia x Luxemburgo e Grécia x Casaquistão.

Por causa das guerras, israelenses e ucranianos têm jogado longe de suas nações, mas, no caso da primeira fase da repescagem, apenas Israel terá de se preocupar com definir um local de jogo, pois será o mandante da partida contra a Islândia, diferentemente da Ucrânia, que jogará como visitante contra a Bósina-Hezergovina. Locais neutros para os playoffs não precisam ser confirmados até algumas semanas antes dos jogos. A Ucrânia disputou recentemente jogos na Alemanha e Israel escolheu a Hungria para mandar suas partidas.

As 12 equipes entraram nos playoffs com base em seus resultados e classificações nos grupos da Liga das Nações disputados no ano passado. As posições nos grupos das Eliminatórias para o Euro 2024 deste ano não afetou a classificação para o sorteio de quinta-feira.

Israel, que se tornou membro da UEFA em 1994, busca se classificar para a Eurocopa pela primeira vez em sua história. Já Ucrânia, vista como uma das mais fortes entre as 12 seleções da repescagem, está de volta aos playoffs de um grande torneio de futebol depois de perder para o País de Gales por 1 a 0 no ano passado, na disputa por uma vaga na Copa do Mundo do Catar, em partida que teve de ser adiada depois que a Rússia invadiu a Ucrânia.

Confira o chaveamento da repescagem para a Eurocopa.

Caminho A

Polônia x Estônia

País de Gales x Finlândia

Caminho B

Bósnia x Ucrânia

Israel x Islândia

Caminho C

Geórgia x Luxemburgo