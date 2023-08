Uefa divulga finalistas ao prêmio de melhor jogador da temporada

O argentino Lionel Messi, o norueguês Haaland e o belga Kevin De Bruyne são os três indicados ao prêmio de melhor jogador do ano da Uefa na temporada 2022/2023. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (17). O vencedor será conhecido no dia 31 de agosto, no Fórum Grimaldi, em Monaco.



A lista de indicados levou em consideração o desempenho dos atletas na última temporada europeia e nas suas respectivas seleções.



Uma comissão da Uefa escolheu 11 nomes e os três indicados ao prêmio foram selecionados por um júri composto por treinadores de clubes e seleções e alguns jornalistas.