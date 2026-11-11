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Ufba terá corrida com DJ, música e atividades de bem-estar em dezembro

Educorre acontece no campus de Ondina, em Salvador, com percursos de 3 km e 6 km e inscrições abertas ao público

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:07

UFBA terá corrida com DJ, música e atividades de bem-estar em dezembro
UFBA terá corrida com DJ, música e atividades de bem-estar em dezembro Crédito: Reprodução

A Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no campus de Ondina, em Salvador, será o ponto de partida da Educorre, corrida universitária marcada para o dia 6 de dezembro. Aberto ao público, o evento pretende reunir esporte, música e atividades de bem-estar em uma experiência coletiva dentro da universidade.

Organizada por estudantes da Faculdade de Comunicação, a iniciativa combina corrida, música e extensão universitária em uma programação voltada à integração e à qualidade de vida. O nome Educorre faz uma associação entre educação e a expressão popular "corre", utilizada para representar movimento, iniciativa e disposição para fazer acontecer.

Confira 22 provas de corrida para fazer em novembro

1º de novembro: Corrida do Bahêa - Salvador. Mais informações em: https://vendas.ticketmaker.com.br/evento/corrida-do-bahea/7064-1101 por Divulgação
1 de novembro: Meia Maratona Blue Run - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/meia-maratona-blue-run-salvador-2026-74809 por Reprodução
1º de novembro: Circuito Sesc de Corridas - Porto Seguro. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---porto-seguro por Reprodução
7 de novembro: Feira Night Run - Feira de Santana. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/feira-night-run-analise-2026-74808 por Reprodução
8 de novembro: Circuito 2 Corações - Lauro de Freitas. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/circuito-2-coracoes-2026-87282 por Reprodução
8 de novembro: Corrida Sest Senat - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/CORRIDA%20SEST%20SENAT%202026%20ETAPA%20SALVADOR-88745 por Reprodução
14 de novembro: NB 10 anos - Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/nb10anos por Reprodução
15 de novembro: 10 milhas da Harpia - Porto Seguro. Mais informações em: https://www.races.com.br/corrida-da-harpia por Reprodução
15 de novembro: Corrida Globo Esporte - Paulo Afonso. Mais informações em: https://www.chipower.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/globo-esporte por Reprodução
15 de novembro: AMB Run Experience - Salvador. Mais informações em: https://vendas.ticketmaker.com.br/evento/amb-run-experience-3%C2%AA-edicao/6825-42 por Reprodução
15 de novembro: Corrida Sest Senat - Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/sestsenat por Reprodução
15 de novembro: Corrida Colorida do Martagão Gesteira - Salvador. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/8-corrida-colorida por Reprodução
15 de novembro: Right2Run - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-right-to-run-87997 por Reprodução
21 de novembro: Ultra Trail Chapada Diamantina - Mucugê. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/ultra-trail-chapada-diamantina-2026-74480 por Reprodução
22 de novembro: Corrida Mateus - Salvador. Mais informações em: https://corridamateus.com.br/ por Reprodução
29 de novembro: Corrida da Polícia Federal - Salvador. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/3-corrida-da-pf por Reprodução
28 de novembro - Uniftc Run - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3933/corrida-academica-uniftc-2026 por Reprodução
29 de novembro: Circuito Sesc de Corridas - Salvador. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---salvador por Reprodução
29 de novembro: Corrida da GCM - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/9427/4-corrida-da-guarda-civil-municipal-de-salvador-2026 por Reprodução
29 de novembro - RedRun - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3191/redrun-etapa-corredor-da-vitoria-2026 por Reprodução
29 de novembro - Corrida Vumbora - Feira de Santana. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/vumbora-2026 por Reprodução
29 de novembro - Corrida da Rondesp - Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-rondesp-sudoeste-serra-do-marcal-2026 por Reprodução
1 de 22
1º de novembro: Corrida do Bahêa - Salvador. Mais informações em: https://vendas.ticketmaker.com.br/evento/corrida-do-bahea/7064-1101 por Divulgação

Com uma proposta diferente das tradicionais corridas de rua competitivas, o evento aposta em um formato descontraído, sem pódio ou pressão por desempenho. A ideia é proporcionar uma experiência de lazer e convivência para pessoas interessadas em esporte, cultura e tendências.

A programação começa com a concentração dos participantes, apresentação de DJ e aquecimento funcional. Em seguida, os corredores seguem pelos percursos de 3 km ou 6 km, com largada na Faculdade de Comunicação, retorno na região do Instituto de Geociências (Igeo) e chegada na portaria principal da universidade.

Os inscritos receberão um kit composto por camisa, ecobag e número de peito. Ao final do percurso, os participantes também serão contemplados com uma medalha de participação. A programação prevê ainda música e outras atividades após a corrida.

Serviço

O quê: Educorre, corrida universitária com DJ e aquecimento funcional.

Quando: Domingo, 6 de dezembro de 2026, às 6h.

Onde: Faculdade de Comunicação da Ufba (Facom), campus de Ondina, Salvador.

Percursos: 3 km e 6 km, com largada na Facom, retorno no Igeo e chegada na portaria principal.

Inscrições: Plataforma Even3.

Kit: Camisa, ecobag e número de peito; medalha entregue na chegada.

Instagram: @educorreufba.

Tags:

Ufba

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