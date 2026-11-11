AGENDA ESPORTIVA

Ufba terá corrida com DJ, música e atividades de bem-estar em dezembro

Educorre acontece no campus de Ondina, em Salvador, com percursos de 3 km e 6 km e inscrições abertas ao público

Thais Borges

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:07

UFBA terá corrida com DJ, música e atividades de bem-estar em dezembro Crédito: Reprodução

A Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no campus de Ondina, em Salvador, será o ponto de partida da Educorre, corrida universitária marcada para o dia 6 de dezembro. Aberto ao público, o evento pretende reunir esporte, música e atividades de bem-estar em uma experiência coletiva dentro da universidade.

Organizada por estudantes da Faculdade de Comunicação, a iniciativa combina corrida, música e extensão universitária em uma programação voltada à integração e à qualidade de vida. O nome Educorre faz uma associação entre educação e a expressão popular "corre", utilizada para representar movimento, iniciativa e disposição para fazer acontecer.

Confira 22 provas de corrida para fazer em novembro 1 de 22

Com uma proposta diferente das tradicionais corridas de rua competitivas, o evento aposta em um formato descontraído, sem pódio ou pressão por desempenho. A ideia é proporcionar uma experiência de lazer e convivência para pessoas interessadas em esporte, cultura e tendências.

A programação começa com a concentração dos participantes, apresentação de DJ e aquecimento funcional. Em seguida, os corredores seguem pelos percursos de 3 km ou 6 km, com largada na Faculdade de Comunicação, retorno na região do Instituto de Geociências (Igeo) e chegada na portaria principal da universidade.

Os inscritos receberão um kit composto por camisa, ecobag e número de peito. Ao final do percurso, os participantes também serão contemplados com uma medalha de participação. A programação prevê ainda música e outras atividades após a corrida.

Serviço

O quê: Educorre, corrida universitária com DJ e aquecimento funcional.

Quando: Domingo, 6 de dezembro de 2026, às 6h.

Onde: Faculdade de Comunicação da Ufba (Facom), campus de Ondina, Salvador.

Percursos: 3 km e 6 km, com largada na Facom, retorno no Igeo e chegada na portaria principal.