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Último vídeo postado por Gabriel Ganley viraliza após morte: 'Me sentindo desprotegido'

Fisiculturista morreu neste sábado (23/5), aos 22 anos

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 24 de maio de 2026 às 07:31

Gabriel Ganley
Gabriel Ganley Crédito: Reproduçao

Um vídeo postado pelo fisiculturista Gabriel Ganley no TikTok voltou a viralizar nas redes sociais, neste sábado (23/5), após a Integralmedica, empresa que patrocinava o rapaz, anunciar a morte do atleta, aos 22 anos de idade. Na publicação, feita há dois dias, o atleta conta aos seguidores que decidiu tirar o bigode e voltou a ter o rosto de “bebezinho”, forma como era carinhosamente chamado pelos fãs.

“Depois de um ano, mais de um ano, conservando o bigode, voltei com a skin bebezinho. Estou me sentindo desprotegido”, brincou ele.

@g_ganley

Tirei meu bigode ??

♬ som original - Ganley

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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Gabriel Ganley

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