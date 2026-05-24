Último vídeo postado por Gabriel Ganley viraliza após morte: 'Me sentindo desprotegido'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 24 de maio de 2026 às 07:31
Um vídeo postado pelo fisiculturista Gabriel Ganley no TikTok voltou a viralizar nas redes sociais, neste sábado (23/5), após a Integralmedica, empresa que patrocinava o rapaz, anunciar a morte do atleta, aos 22 anos de idade. Na publicação, feita há dois dias, o atleta conta aos seguidores que decidiu tirar o bigode e voltou a ter o rosto de “bebezinho”, forma como era carinhosamente chamado pelos fãs.
“Depois de um ano, mais de um ano, conservando o bigode, voltei com a skin bebezinho. Estou me sentindo desprotegido”, brincou ele.