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Último vídeo postado por Gabriel Ganley viraliza após morte: 'Me sentindo desprotegido'

Fisiculturista morreu neste sábado (23/5), aos 22 anos

Um vídeo postado pelo fisiculturista Gabriel Ganley no TikTok voltou a viralizar nas redes sociais, neste sábado (23/5), após a Integralmedica, empresa que patrocinava o rapaz, anunciar a morte do atleta, aos 22 anos de idade. Na publicação, feita há dois dias, o atleta conta aos seguidores que decidiu tirar o bigode e voltou a ter o rosto de “bebezinho”, forma como era carinhosamente chamado pelos fãs.