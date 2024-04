FINAL DO BAIANÃO

Últimos ingressos para o Ba-Vi serão vendidos nesta sexta-feira (5)

De acordo com o tricolor, 1.500 ingressos foram reservados para as vendas ao público geral. Os bilhetes serão disponibilizados a partir das 8h, na Bilheteria Sul da Fonte Nova (Dique do Tororó) e no site da Arena.