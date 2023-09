'Um caso sem esperança', diz jornalista sobre estado de saúde de Schumacher

O estado de saúde do heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, é um "caso sem esperança". Foi o que disse o jornalista suíço Roger Benoit em entrevista ao jornal Blick. Desde 2013, após um acidente um dos maiores nomes do automobilismo mundial não apareceu mais publicamente e um suspense ronda o estado de saúde do alemão de 54 anos.



Benoit citou o filho do piloto quando foi perguntado sobre o estado de saúde do heptacampeão. "Só há uma resposta para essa pergunta e foi a que seu filho (Mick) deu: ‘Eu daria qualquer coisa para falar com o papai’. Esta frase diz tudo sobre como seu pai está há mais de 3.500 dias. Um caso sem esperança", disse o jornalista suíço. Mick é piloto reserva da Mercedes na atual temporada da Fórmula 1.