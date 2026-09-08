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Um desfile, uma fantasia e um vídeo: mãe de Rayssa Leal relembra começo da ‘Fadinha’ 11 anos depois e faz homenagem

Lilian Mendes recordou ansiedade da skatista antes de andar de skate fantasiada e celebrou trajetória que levou a maranhense aos pódios olímpicos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:50

Rayssa Leal
Rayssa Leal Crédito: Reprodução

Onze anos depois de registrar com o celular uma cena que ajudaria a transformar a filha em fenômeno mundial do skate, Lilian Mendes voltou àquele 7 de Setembro. Mãe de Rayssa Leal, ela publicou nesta segunda (7) uma homenagem à skatista e contou como se lembra do momento que deu origem à história da “Fadinha”.

Na publicação, Lilian compartilhou uma fotografia de Rayssa ainda criança, usando a fantasia azul de fada e ao lado do skate. O registro foi acompanhado de um texto sobre as lembranças daquele dia.

Skatista Rayssa Leal

Rayssa Leal é a campeã da liga mundial de skate por Divulgação/Time Brasil
Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão por Reprodução/Redes sociais
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal e João Gomes por Reprodução
Rayssa Leal por SLS/Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS por Reprodução I Instagram @rayssalealsk8
Rayssa Leal por Divulgação: Skate Total Urbe (STU)
Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
Thaisa é consolada por Rayssa Leal e Rebeca Andrade por Reprodução
2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Skate street feminino - A atleta Rayssa Leal garante a medalha de bronze na categoria. por Gaspar Nóbrega/COB
Rayssa Leal quebra recorde no skate olímpico em Paris 2024 por Luiza Moraes/COB
Lilian e Rayssa Leal por Redes sociais
[Edicase]A jovem skatista Rayssa Leal é conhecida por sua técnica impecável e estilo único em manobras complexas (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) por
Rayssa Leal é campeã na China por Julio Defeton / Divulgação CBSKT
Rayssa Leal por Reprodução/Twitter
Rayssa Leal é prata no Mundial de Skate Street em Tóquio por Julio Detefon/CBSK
Rayssa Leal e Pâmela Rosa representam o Brasil no Mundial de Skate por Alexandre Loureiro/COB
Rayssa Leal e Pamela fizeram dobradinha no pódio por Alexandre Loureiro/COB
A brasileira Rayssa Leal e o português Gustavo Ribeiro venceram o último Super Crown, no Rio de Janeiro por SLS/Divulgação
Rayssa leal por divulgação
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Rayssa Leal é a campeã da liga mundial de skate por Divulgação/Time Brasil

“Eu ainda lembro perfeitamente daquele dia, você tão ansiosa pra andar de skate, e eu ali, com o celular na mão, gravando cada manobra, cada tentativa, cada sorriso seu. Sem imaginar que aquele vídeo, tão simples pra gente naquele momento, seria o começo de uma história tão linda”, escreveu.

A mãe também destacou a dimensão que aquelas imagens alcançaram. “11 anos de um vídeo que não ficou só na tela do celular. 11 anos desde que o mundo começou a conhecer você”, afirmou.

Fantasia que ficou para história

A história remonta a 7 de setembro de 2015, quando Rayssa tinha 7 anos. Naquele dia, ela havia participado de um desfile da escola em comemoração à Independência do Brasil, em Imperatriz, no Maranhão. O tema escolhido era “Peter Pan”, e Rayssa representou Sininho com uma fantasia confeccionada pela avó.

Em entrevista à revista TPM/Trip, anos depois, a própria skatista contou como terminou no skate ainda caracterizada. “Era 7 de setembro e minha escola decidiu ter o Peter Pan como tema do desfile. E fui escolhida para ser a Sininho. Então minha avó fez a roupa.”

Depois do desfile, Rayssa queria continuar andando de skate e não chegou a trocar o figurino. “Quando acabou o desfile, como eu estava no fogo de andar de skate, nem troquei a fantasia, só botei a meia e o tênis”, relembrou.

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Foi nesse momento que Lilian, justamente a autora da homenagem publicada 11 anos depois, pegou o celular e começou a gravar a filha. O registro de Rayssa executando um heelflip fantasiada ganhou as redes sociais e alcançou rapidamente uma audiência que a família não imaginava.

A repercussão chegou a Tony Hawk, um dos maiores nomes da história do skate. O norte-americano compartilhou o vídeo, ampliando ainda mais o alcance das imagens da menina maranhense. A combinação da habilidade sobre o skate com a roupa usada naquele dia ajudou a consolidar o apelido de “Fadinha”.

História vencedora

Na homenagem deste domingo, Lilian resumiu o que aconteceu nos anos seguintes. “De lá pra cá, foram recordes quebrados, troféus e medalhas empilhados, sonhos realizados e uma história construída com talento, coragem e muita dedicação”, escreveu.

Rayssa chegou aos Jogos Olímpicos ainda adolescente. Aos 13 anos, conquistou a prata no street em Tóquio e tornou-se a brasileira mais jovem da história a subir ao pódio olímpico. Em Paris 2024, aos 16, voltou a conquistar uma medalha, desta vez de bronze.

“Você cresceu, venceu, inspirou tanta gente e continua nos mostrando que não existem limites para quem nasceu para ser gigante”, escreveu Lilian. “Você é gigantesca, cherin. E que orgulho poder acompanhar cada capítulo dessa história.”

Rayssa respondeu à homenagem da mãe ao compartilhar a publicação nos Stories. “Eu te amo mãe, obrigada por desde sempre estender a mão e me mostrar que eu posso ganhar o mundo. Minha maior inspiração”, escreveu a skatista.

A celebração ocorreu no mesmo dia em que a própria Rayssa recordou o marco em seu perfil. Aos 18 anos, ela publicou uma imagem da infância e resumiu a ligação especial com a data: “11 anos de uma linda história, dia da independência do Brasil. 11 anos de fadinha”.

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