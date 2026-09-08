'VOCÊ É GIGANTE'

Um desfile, uma fantasia e um vídeo: mãe de Rayssa Leal relembra começo da ‘Fadinha’ 11 anos depois e faz homenagem

Lilian Mendes recordou ansiedade da skatista antes de andar de skate fantasiada e celebrou trajetória que levou a maranhense aos pódios olímpicos

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:50

Rayssa Leal Crédito: Reprodução

Onze anos depois de registrar com o celular uma cena que ajudaria a transformar a filha em fenômeno mundial do skate, Lilian Mendes voltou àquele 7 de Setembro. Mãe de Rayssa Leal, ela publicou nesta segunda (7) uma homenagem à skatista e contou como se lembra do momento que deu origem à história da “Fadinha”.

Na publicação, Lilian compartilhou uma fotografia de Rayssa ainda criança, usando a fantasia azul de fada e ao lado do skate. O registro foi acompanhado de um texto sobre as lembranças daquele dia.

Skatista Rayssa Leal 1 de 41

“Eu ainda lembro perfeitamente daquele dia, você tão ansiosa pra andar de skate, e eu ali, com o celular na mão, gravando cada manobra, cada tentativa, cada sorriso seu. Sem imaginar que aquele vídeo, tão simples pra gente naquele momento, seria o começo de uma história tão linda”, escreveu.

A mãe também destacou a dimensão que aquelas imagens alcançaram. “11 anos de um vídeo que não ficou só na tela do celular. 11 anos desde que o mundo começou a conhecer você”, afirmou.

Fantasia que ficou para história

A história remonta a 7 de setembro de 2015, quando Rayssa tinha 7 anos. Naquele dia, ela havia participado de um desfile da escola em comemoração à Independência do Brasil, em Imperatriz, no Maranhão. O tema escolhido era “Peter Pan”, e Rayssa representou Sininho com uma fantasia confeccionada pela avó.

Em entrevista à revista TPM/Trip, anos depois, a própria skatista contou como terminou no skate ainda caracterizada. “Era 7 de setembro e minha escola decidiu ter o Peter Pan como tema do desfile. E fui escolhida para ser a Sininho. Então minha avó fez a roupa.”

Depois do desfile, Rayssa queria continuar andando de skate e não chegou a trocar o figurino. “Quando acabou o desfile, como eu estava no fogo de andar de skate, nem troquei a fantasia, só botei a meia e o tênis”, relembrou.

Foi nesse momento que Lilian, justamente a autora da homenagem publicada 11 anos depois, pegou o celular e começou a gravar a filha. O registro de Rayssa executando um heelflip fantasiada ganhou as redes sociais e alcançou rapidamente uma audiência que a família não imaginava.

A repercussão chegou a Tony Hawk, um dos maiores nomes da história do skate. O norte-americano compartilhou o vídeo, ampliando ainda mais o alcance das imagens da menina maranhense. A combinação da habilidade sobre o skate com a roupa usada naquele dia ajudou a consolidar o apelido de “Fadinha”.

História vencedora

Na homenagem deste domingo, Lilian resumiu o que aconteceu nos anos seguintes. “De lá pra cá, foram recordes quebrados, troféus e medalhas empilhados, sonhos realizados e uma história construída com talento, coragem e muita dedicação”, escreveu.

Rayssa chegou aos Jogos Olímpicos ainda adolescente. Aos 13 anos, conquistou a prata no street em Tóquio e tornou-se a brasileira mais jovem da história a subir ao pódio olímpico. Em Paris 2024, aos 16, voltou a conquistar uma medalha, desta vez de bronze.

“Você cresceu, venceu, inspirou tanta gente e continua nos mostrando que não existem limites para quem nasceu para ser gigante”, escreveu Lilian. “Você é gigantesca, cherin. E que orgulho poder acompanhar cada capítulo dessa história.”

Rayssa respondeu à homenagem da mãe ao compartilhar a publicação nos Stories. “Eu te amo mãe, obrigada por desde sempre estender a mão e me mostrar que eu posso ganhar o mundo. Minha maior inspiração”, escreveu a skatista.