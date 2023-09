‘Um golpe duro’, admite técnico do Vitória após goleada por 6x0 para o CRB

Técnico do Vitória, Léo Condé, durante jogo contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Técnico do Vitória, Léo Condé admitiu o baque da goleada por 6x0 para o CRB, lamentada na noite deste domingo (10), no estádio Rei Pelé, em Maceió, em jogo válido pela 27ª rodada da Série B.



“Hoje qualquer coisa que eu falar vai servir como desculpa. Não foi só estratégia. Talvez eu pudesse fazer algo diferente, mas hoje a gente estava em um dia totalmente abaixo individual e coletivamente. É avaliar agora, ter sabedoria para saber o que fazer de diferente para a próxima partida”, afirmou o comandante rubro-negro.

Para Léo Condé, o resultado elástico, o maior desta edição da Série B, gera impacto, mas é preciso olhar para a campanha do time no campeonato como um todo. Com 49 pontos, o Vitória segue líder.

“É uma derrota pesada, mas a gente não pode esquecer que não é apenas esse jogo. Já fizemos 27 jogos na competição e, na maioria das vezes, saímos vencedores. Agora temos que juntar forças, mobilização de atletas, comissão e torcida. Sei que o torcedor está chateado, é um golpe duro, mas tenho certeza que ao longo da semana o torcedor vai passar força para a equipe”.

Ele também analisou os principais erros do Leão dentro da partida contra o CRB. “Primeiro um gol sofrido de bola parada. Depois sofremos dois gols de situações que a gente tinha alertado, que foi o contra-ataque deles. A gente fez correções no intervalo, mas pecou muito no aspecto defensivo. Pecamos também com a bola, erramos muitos passes e tomadas de decisões. No segundo tempo criamos situações, mas em outra bola parada sofremos o quarto. Foi um golpe duro. A equipe sentiu no aspecto emocional naquele momento”.

Diante da equipe alagoana, Léo Condé fez sete mudanças na escalação. O zagueiro Yan Souto foi improvisado na lateral direita, no lugar de Zeca, que está machucado. Substituto imediato da posição, Marcelo assumiu a lateral esquerda após a lesão de Felipe Vieira, que não joga mais na temporada. Após cumprir suspensão, Camutanga voltou para a zaga e João Victor para o banco.

Rodrigo Andrade reapareceu entre os titulares no lugar de Matheus Trindade, suspenso. Por opção do comandante rubro-negro, Thiago Lopes ficou responsável pela armação das jogadas. Osvaldo e Matheus Gonçalves reapareceram no ataque. Com isso, Matheusinho, Léo Gamalho e Zé Hugo começaram entre os reservas

Durante a entrevista coletiva após o jogo, o treinador foi questionado sobre as escolhas por Yan Souto e Thiago Lopes. “O Yan já jogou algumas vezes na lateral. Thiago também, na última partida que jogamos fora de casa, fez essa mesma função de hoje. Acho que é injusto crucificar esses atletas. Foram os que menos erraram se você avaliar como um todo. Hoje a gente estava em um dia muito ruim. Seria injusto entrar na conta deles essa derrota”, afirmou.

O Vitória volta a campo no domingo (17), às 18h, contra o Avaí, no Barradão. O adversário amarga a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 27 pontos, e fecha a 27ª rodada na segunda-feira (11), às 20h30, contra o Novorizontino, na Ressacada, em Florianópolis.