TEORIAS DA CONSPIRAÇÃO

‘Um mês de mentiras’: Presidente da AFA acusa campanha contra a Argentina após derrota na final da Copa do Mundo

Claudio Tapia criticou as teorias surgidas após a derrota para a Espanha e afirmou que especulações tinham como objetivo atingir a imagem da seleção

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 20:54

Chiqui Tapia, presidente da AFA Crédito: Reprodução/AFA

Um mês depois da derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, o presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, voltou a falar sobre a decisão. Em uma publicação nas redes sociais, o dirigente criticou as teorias que surgiram após a partida e afirmou que elas provocaram divisões em torno da seleção.

"Um mês da mentira, da operação e de uma campanha miserável para plantar que esta seleção havia se entregado. E o mais chamativo é que, depois de um mês, ninguém pediu desculpas”, escreveu.

As acusações ganharam força depois da derrota para a Espanha. Nas redes sociais, torcedores passaram a questionar o resultado da final e divulgar teorias sobre uma suposta combinação para favorecer a seleção espanhola. Entre as especulações compartilhadas estavam alegações de venda do resultado e até de uma derrota planejada como forma de protesto.

O dirigente da AFA classificou esse movimento como uma tentativa de dividir e sujar a imagem da seleção e questionou a postura de quem sustentou as acusações sem apresentar uma retratação posteriormente.

Teorias também incomodaram jogadores

As especulações não ficaram restritas às discussões entre torcedores. O assunto também chegou ao elenco argentino durante a disputa da Copa do Mundo. Dias depois da final, Rodrigo de Paul comentou o impacto das teorias e afirmou que os jogadores acompanharam o surgimento das especulações ao longo da competição.