'Uma vitória muito importante', comemora técnico do Vitória após vencer o Ceará

Léo Gamalho marcou o único gol do Vitória contra o Ceará. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória não teve uma grande atuação contra o Ceará na noite deste domingo (13), mas foi eficiente para vencer o jogo por 1x0, no Barradão, e se manter na vice-liderança da Série B do Brasileiro. O gol foi assinado por Léo Gamalho, de pênalti.



Após o apito final, o técnico Léo Condé comemorou o resultado. “Uma vitória muito importante contra um grande adversário. Uma equipe que investiu muito na competição, mais uma vitória consistente contra eles. A terceira na temporada, que tem um peso muito grande. Jogo cheio de alternativas, sabíamos da dificuldade”, afirmou. O Vitória já havia vencido o Ceará no primeiro turno da Série B e também na Copa do Nordeste.

Lucas Arcanjo foi um dos destaques do jogo ao apresentar boas defesas e impedir o empate. O goleiro ganhou elogios do treinador, que também destacou a lesão de Giovanni Augusto. Titular, o camisa 10 fraturou a costela e foi levado a um hospital no intervalo do jogo.

“Começou com muita trocação, depois equilibramos. Fizemos o gol, e, no final, Lucas Arcanjo foi muito bem para evitar o empate. Depois, começaram os problemas de lesão, com Giovanni Augusto, e suspensos. Fizemos um primeiro tempo consistente”, avaliou.

Léo Condé também comentou as mudanças no time que fez para enfrentar o Ceará. Recuperado de lesão, Felipe Vieira reassumiu a lateral esquerda e, Matheusinho, improvisado como ala nas duas partidas anteriores, ficou como opção no banco de reservas, assim como Gegê, Zeca e Wellington Nem.

Na Toca do Leão desde abril, o volante Matheus Trindade teve a primeira oportunidade como titular. O zagueiro Yan Souto atuou como lateral direito e Léo Gamalho voltou a ser a referência no ataque após cumprir suspensão.

“A gente tenta extrair o que tem de melhor no elenco baseado em performance. A gente roda e vai testando as possibilidades de acordo com os jogos e a disponibilidade dos atletas. Yan fez boa partida na lateral. Tentamos sempre observar os atletas no treinamento para dar oportunidade a atletas como Matheus Trindade, que treina muito bem e ganhou a oportunidade hoje. Iury Castilho também fez uma função na ponta, com três atacantes para povoar o campo de defesa deles”, afirmou o técnico.