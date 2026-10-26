ESPANHÓIS NO TOPO

Unai Simón e Cata Coll são eleitos os melhores goleiros do mundo na Bola de Ouro 2026; brasileira Lorena fica sem o prêmio

Campeão mundial com a Espanha e arqueira do Barça levam o Troféu Yashin pela primeira vez

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 19:06

Unai Simón e Cata Coll venceram o Troféu Yashin de melhores goleiros da temporada. Crédito: Divulgação

O Troféu Yashin de 2026 ficou com a Espanha nas duas categorias. Na cerimônia desta segunda-feira (26), no London Palladium Theatre, em Londres, Unai Simón, do Athletic Bilbao, foi eleito o melhor goleiro do futebol masculino. Entre as mulheres, o prêmio foi para Cata Coll, do Barcelona. Os dois venceram pela primeira vez e receberam o troféu das mãos do ex-goleiro dinamarquês Peter Schmeichel. A brasileira Lorena, do Kansas City Current, que estava entre as cinco finalistas, acabou superada.

Simón supera os compatriotas

Titular da Espanha campeã da Copa do Mundo de 2026, Unai Simón foi premiado principalmente pelo Mundial, onde só foi vazado uma vez em oito jogos. Ao entregar o troféu, Schmeichel disse não ver surpresa na escolha do goleiro do Athletic Bilbao.

A disputa, no entanto, foi acirrada dentro do próprio país. Simón superou outros dois espanhóis que fizeram grandes temporadas por seus clubes: David Raya, apontado como o melhor goleiro da Premier League com o Arsenal campeão, e Joan García, peça importante no título espanhol do Barcelona. No fim, pesou a confiança do técnico Luis de la Fuente, que bancou Simón como titular no Mundial.

Indicados ao prêmio de melhor goleiro da Bola de Ouro 2026 1 de 10

Cata Coll chega ao topo

No feminino, Cata Coll coroou a temporada perfeita do Barcelona, que venceu todas as competições que disputou, incluindo a Champions League. Na edição passada, a goleira já havia ficado entre as três primeiras da votação, que teve a inglesa Hannah Hampton como vencedora na estreia da categoria feminina.

Indicadas ao prêmio de melhor goleira da Bola de Ouro 2026 1 de 5

Lorena fica no quase

Única brasileira indicada na premiação feminina, Lorena chegou a Londres com credenciais fortes. Pelo Kansas City Current, a goleira estabeleceu um recorde da NWSL, com 14 jogos sem sofrer gols em 24 partidas, e ajudou a equipe a passar 900 minutos sem ser vazada entre junho e setembro. Pela seleção brasileira, foi titular na conquista da Copa América de 2025, decidida nos pênaltis.