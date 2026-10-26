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Unai Simón e Cata Coll são eleitos os melhores goleiros do mundo na Bola de Ouro 2026; brasileira Lorena fica sem o prêmio

Campeão mundial com a Espanha e arqueira do Barça levam o Troféu Yashin pela primeira vez

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 19:06

Unai Simón e Cata Coll venceram o Troféu Yashin de melhores goleiros da temporada.
Unai Simón e Cata Coll venceram o Troféu Yashin de melhores goleiros da temporada. Crédito: Divulgação

O Troféu Yashin de 2026 ficou com a Espanha nas duas categorias. Na cerimônia desta segunda-feira (26), no London Palladium Theatre, em Londres, Unai Simón, do Athletic Bilbao, foi eleito o melhor goleiro do futebol masculino. Entre as mulheres, o prêmio foi para Cata Coll, do Barcelona. Os dois venceram pela primeira vez e receberam o troféu das mãos do ex-goleiro dinamarquês Peter Schmeichel. A brasileira Lorena, do Kansas City Current, que estava entre as cinco finalistas, acabou superada.

Simón supera os compatriotas

Titular da Espanha campeã da Copa do Mundo de 2026, Unai Simón foi premiado principalmente pelo Mundial, onde só foi vazado uma vez em oito jogos. Ao entregar o troféu, Schmeichel disse não ver surpresa na escolha do goleiro do Athletic Bilbao.

A disputa, no entanto, foi acirrada dentro do próprio país. Simón superou outros dois espanhóis que fizeram grandes temporadas por seus clubes: David Raya, apontado como o melhor goleiro da Premier League com o Arsenal campeão, e Joan García, peça importante no título espanhol do Barcelona. No fim, pesou a confiança do técnico Luis de la Fuente, que bancou Simón como titular no Mundial.

Indicados ao prêmio de melhor goleiro da Bola de Ouro 2026

Yassine Bounou (Marrocos e Al-Hilal) por Divulgação
Thibout Courtois (Bélgica e Real Madrid) por Divulgação
Joan García (Espanha e barcelona) por Divulgação
Gregor Kobel (Suíça e Borussia Dortmund) por Divulgação
Emiliano Martínez (Argentina e Chelsea) por Divulgação
Édouard Mendey (Senegal e Al-Ahli) por Divulgação
David Raya (Espanha e Arsenal) por Divulgação
Matvey Safonov (Rússia e PSG) por Divulgação
Unai Simón (Espanha e Athletic Bilbao) por Divulgação
Vozinha )Cabo Verde e por Divulgação
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Yassine Bounou (Marrocos e Al-Hilal) por Divulgação

Cata Coll chega ao topo

No feminino, Cata Coll coroou a temporada perfeita do Barcelona, que venceu todas as competições que disputou, incluindo a Champions League. Na edição passada, a goleira já havia ficado entre as três primeiras da votação, que teve a inglesa Hannah Hampton como vencedora na estreia da categoria feminina. 

Indicadas ao prêmio de melhor goleira da Bola de Ouro 2026

Hannah Hampton (Inglaterra e Chelsea) por Divulgação
Ann-Katrin Berger (Alemanha e Gotham FC) por Divulgação
Cata Coll (Espanha e Barcelona) por Divulgação
Lorena (Brasil e Kasas City) por Divulgação
Ayaka Yamashita (Japão e Manchester City) por Divulgação
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Hannah Hampton (Inglaterra e Chelsea) por Divulgação

Lorena fica no quase

Única brasileira indicada na premiação feminina, Lorena chegou a Londres com credenciais fortes. Pelo Kansas City Current, a goleira estabeleceu um recorde da NWSL, com 14 jogos sem sofrer gols em 24 partidas, e ajudou a equipe a passar 900 minutos sem ser vazada entre junho e setembro. Pela seleção brasileira, foi titular na conquista da Copa América de 2025, decidida nos pênaltis.

A diferença de calendário, porém, pode ter pesado contra a brasileira. A temporada da liga americana não coincide com o período avaliado pela premiação, e Lorena não disputou competições europeias. Na votação da Bola de Ouro feminina, ela terminou em 28º lugar. 

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