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Único jurado brasileiro da Bola de Ouro deixa Kane em 4º e escolhe outro craque como melhor do mundo

Cleber Machado, representante do país na eleição, apontou Messi como número 1 e deixou Vini Jr. fora do top-5

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:21

Narrador Cleber Machado representa o Brasil no júri da Bola de Ouro
Narrador Cleber Machado representa o Brasil no júri da Bola de Ouro Crédito: Edu Moraes/Divulgação

O vencedor da Bola de Ouro de 2026 não foi o preferido do Brasil. Harry Kane levou o principal prêmio individual do futebol na cerimônia realizada na última segunda-feira (26), em Londres. Na cédula de Cleber Machado, único jornalista brasileiro entre os votantes, porém, o atacante do Bayern de Munique apareceu apenas na quarta posição.

O top-10 de Cleber Machado na Bola de Ouro 2026

1º - Lionel Messi por Divulgação/Fifa
2º - Kylian Mbappé por Reprodução/Fifa
3º - Rodri  por Reprodução
4º - Harry Kane  por Reprodução/FIFA
5º - Michel Olise por Fifa
6º - Lamine Yamal por Reprodução
7º - Haaland por Reprodição/Redes Sociais
8º - Vini Jr por Reprodução | Instagram
9 º - Ousmane Dembélé por Reprodução/FIFA
10º - Khvicha Kvaratskhelia por Reprodução | Instagram
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1º - Lionel Messi por Divulgação/Fifa

O narrador, de 64 anos, elegeu Lionel Messi como o melhor jogador da temporada. Logo atrás do argentino, completando o pódio, colocou Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Rodri, volante que trocou o Manchester City pelo Barcelona.

Depois de Kane, o quinto lugar ficou com Michael Olise, companheiro do inglês no Bayern. O único nome do Brasil na lista, Vinicius Jr., ficou apenas em oitavo.

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Como funciona a votação

A Bola de Ouro é definida por um júri de 100 jornalistas, um de cada país entre os 100 primeiros colocados no ranking da Fifa. Cleber Machado é o representante brasileiro nesse grupo.

Tags:

Bola de Ouro

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