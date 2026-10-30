Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:21
O vencedor da Bola de Ouro de 2026 não foi o preferido do Brasil. Harry Kane levou o principal prêmio individual do futebol na cerimônia realizada na última segunda-feira (26), em Londres. Na cédula de Cleber Machado, único jornalista brasileiro entre os votantes, porém, o atacante do Bayern de Munique apareceu apenas na quarta posição.
O top-10 de Cleber Machado na Bola de Ouro 2026
O narrador, de 64 anos, elegeu Lionel Messi como o melhor jogador da temporada. Logo atrás do argentino, completando o pódio, colocou Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Rodri, volante que trocou o Manchester City pelo Barcelona.
Depois de Kane, o quinto lugar ficou com Michael Olise, companheiro do inglês no Bayern. O único nome do Brasil na lista, Vinicius Jr., ficou apenas em oitavo.
A Bola de Ouro é definida por um júri de 100 jornalistas, um de cada país entre os 100 primeiros colocados no ranking da Fifa. Cleber Machado é o representante brasileiro nesse grupo.