Único time no G4 em todas as rodadas da Série B, Vitória vive momento de alerta no torneio

Léo Condé de olho em treino do Vitória. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória é o único entre os 20 times da Série B do Brasileiro que se manteve no G4 em todas as 13 rodadas disputadas. Apesar da campanha regular, o rubro-negro vive pela primeira vez um momento delicado no campeonato. As duas derrotas seguidas para Criciúma e Guarani fizeram o Leão queimar a gordura que havia acumulado. Agora, não se trata apenas de perder posição no grupo de acesso, mas de sair dele.



Com 25 pontos, o Vitória está na 4ª posição. O Novorizontino soma 29 e é o líder isolado da competição. Sport e Vila Nova têm 27 pontos cada e ocupam a 2ª e 3ª colocações, respectivamente. Além de ter sido ultrapassado pelos integrantes do G4, o rubro-negro tem outros dois rivais na cola.

Assim como o Vitória, o Mirassol tem 25 pontos e aparece em 5º lugar, com o mesmo número de triunfos, porém saldo de gols bem inferior ao do rubro-negro (12 contra 4). O Criciúma é o 6º colocado, com 24 pontos, uma vitória a menos que o Leão (8 contra 7) e saldo de gols menor (7 contra 12).

Ambos têm chance de ultrapassar o time comandado por Léo Condé na próxima rodada. O Criciúma recebe o CRB, terça-feira (27), às 19h, no estádio Heriberto Hülse, e o Mirassol visita o Guarani, quarta-feira (28), às 21h30, no estádio Brinco de Ouro.

Apesar de já não estar em situação tão confortável como antes na tabela de classificação, o Vitória segue dependendo apenas das próprias forças para se manter no G4. Para seguir figurando no grupo de acesso sem depender de nenhum outro resultado, o Leão precisa fazer o dever de casa e vencer o Sampaio Corrêa na 14ª rodada. A bola rola às 21h30 de quarta-feira, no Barradão. Os ingressos estão à venda.

Se empatar com a equipe maranhense, o Vitória precisará torcer para que Mirassol e Criciúma no máximo empatem seus jogos. Se perder, o rubro-negro só seguirá no G4 se os dois adversários também forem derrotados.

O Vitória foi vice-líder da Série B nas duas primeiras rodadas da competição. Assumiu a liderança na 3ª e se manteve nela até a 11ª. O Leão deixou o topo da tabela na 12ª rodada, quando foi ultrapassado pelo Novorizontino e ficou na segunda colocação. A queda para a 4ª posição ocorreu no último domingo (25) depois de perder por 2x0 para o Guarani.