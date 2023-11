United cede empate ao Galatasaray e fica em situação dramática na Champios

O Manchester United abriu duas vezes uma vantagem de dois gols sobre o Galatasaray, nesta quarta-feira (29), em jogo da penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas cedeu o empate por 3x3 ao time turco, em Istambul. Com isso, ficou na quarta e última posição do Grupo A, com quatro pontos, muito perto da eliminação.



A chave tem o Galatasaray como vice-líder, com cinco pontos, acima do Copenhague, terceiro, com quatro, e abaixo do Bayern de Munique, líder, com 12. A equipe dinamarquesa e o time alemão se enfrentam ainda nesta quarta, às 17 horas.